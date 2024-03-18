Как и кому профессор УрФУ отдала 15 млн, из-за которых пришла на выборы с зеленкой

Педагога УрФУ, задержанную на выборах с зеленкой, обманули лжесотрудники ФСБ

18 марта 2024 в 16:34 Размер текста - 17 +

Женщина попала в ловушку, поддавшись напору аферистов Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Профессор УрФУ, доктор наук Эмилия Н. отдала 15 миллионов рублей мошенникам, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка и приказывали перечислить деньги «на безопасный счет». Позже, чтобы вернуть их, доктору наук предложили явиться на выборы с зеленкой и испортить бюллетени. Подробности истории URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Женщину развели по классической схеме. Позвонили, представились сотрудниками сначала ФСБ, потом Центробанка, сказали, что ее накопления пытаются похитить и убедили перевести деньги на „безопасный счет“. Аферисты по электронной почте присылали удостоверения сотрудников правоохранительных органов, чего, разумеется, никогда не бывает среди реальных силовиков», — рассказал собеседник агентства. Одураченная женщина, запаниковав, с 20-х чисел февраля и по 15 марта перечислила мошенникам 13 миллионов рублей. Предположительно, ранее она перевела им еще два миллиона. Всего доктор наук отдала «сотрудникам ФСБ и Центробанка» 15 млн рублей. Часть из них были ее накопления, часть — несколько миллионов — она взяла в кредит. Позже женщина осознала, что стала жертвой аферистов. Ее поставили перед условием: деньгу вернут, если она явится на избирательный участок и испортит бюллетени. Отчаявшись, профессор пришла на выборы с зеленкой. Источник агентства не сомневается, что схема была разработана Украиной. «По-человечески ее очень жаль. Понятно, что педагога одурачили, и она не осознавала своих действий. Однако то, что она жертва, не освобождает даму от ответственности. Ее уже арестовали на 15 суток и, вероятно, будет возбуждено уголовное дело», — добавил инсайдер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Профессор УрФУ, доктор наук Эмилия Н. отдала 15 миллионов рублей мошенникам, которые представлялись сотрудниками ФСБ и Центробанка и приказывали перечислить деньги «на безопасный счет». Позже, чтобы вернуть их, доктору наук предложили явиться на выборы с зеленкой и испортить бюллетени. Подробности истории URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Женщину развели по классической схеме. Позвонили, представились сотрудниками сначала ФСБ, потом Центробанка, сказали, что ее накопления пытаются похитить и убедили перевести деньги на „безопасный счет“. Аферисты по электронной почте присылали удостоверения сотрудников правоохранительных органов, чего, разумеется, никогда не бывает среди реальных силовиков», — рассказал собеседник агентства. Одураченная женщина, запаниковав, с 20-х чисел февраля и по 15 марта перечислила мошенникам 13 миллионов рублей. Предположительно, ранее она перевела им еще два миллиона. Всего доктор наук отдала «сотрудникам ФСБ и Центробанка» 15 млн рублей. Часть из них были ее накопления, часть — несколько миллионов — она взяла в кредит. Позже женщина осознала, что стала жертвой аферистов. Ее поставили перед условием: деньгу вернут, если она явится на избирательный участок и испортит бюллетени. Отчаявшись, профессор пришла на выборы с зеленкой. Источник агентства не сомневается, что схема была разработана Украиной. «По-человечески ее очень жаль. Понятно, что педагога одурачили, и она не осознавала своих действий. Однако то, что она жертва, не освобождает даму от ответственности. Ее уже арестовали на 15 суток и, вероятно, будет возбуждено уголовное дело», — добавил инсайдер.