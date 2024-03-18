Путин встретился с проигравшими на выборах оппонентами

Путин встретился со Слуцким, Харитоновым и Даванковым после своей победы

Владимир Путин проводит встречу с кандидатами на пост президента России после своей победы на выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году

Победивший кандидат в президенты РФ Владимир Путин встретился со своими соперниками. На мероприятии присутствуют Николай Харитонов, Владислав Даванков и Леонид Слуцкий. Лидер России предложил продолжить совместную работу в парламенте.

«Нам надо продолжать совместную работу в парламенте страны… Вы встречались с большим количеством людей. Важно, чтобы мы добивались тех целей, которые перед собой ставим», — заявил Владимир Путин. Он отметил, что электоральная база у кандидатов примерно одинаковая. Прямой эфир шел на телеканале «Россия 24».

Он также поблагодарил всех кандидатов, что их избирательная компания прошла цивилизованно. На встрече Харитонов заявил, что КПРФ признает победу Путина.

За Путина на выборах проголосовали более 87% избирателей. Харитонов получил 4,31%, Даванков — 3,85%, а Слуцкий — 3,2%.