В свердловском ОВД назначен новый врио начальника после угона полицейской машины

Новым временно исполняющим обязанности начальника в МО МВД России «Алапаевский» (Свердловская область) стал подполковник полиции Леонид Майков. Это произошло после инцидента, в котором обвиняемый в поножовщине угнал у двух других силовиков служебный автомобиль в селе Костино. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Приказом начальника ГУ МВД России по Свердловской области с 19 марта 2024 года, временно исполняющим обязанности начальника МО МВД России „Алапаевский“ назначен подполковник полиции Леонид Майков», — пишет telegram-канал «Уральский городовой». Отмечается, что Майков возглавлял полицию Верхней Салды.
Пост начальника полиции Алапаевска занимал Сергей Анисимов, но после инцидента с угнанной служебной машиной, высокопоставленного силовика и его зама сняли с должностей на время проверки. Угонщиком автомобиля оказался мужчина, которого уже обвиняют в нападении с ножом на местного жителя.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Алапаевска. В ведомстве уточняют информацию.
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