В свердловском ОВД назначен новый врио начальника после угона полицейской машины

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Заседание областной думы. Курган, совещание, умвд, мвд, заседание, сотрудник полиции, запись в дневнике
Ранее Майков был начальником полиции Верхней Салды Фото:

Новым временно исполняющим обязанности начальника в МО МВД России «Алапаевский» (Свердловская область) стал подполковник полиции Леонид Майков. Это произошло после инцидента, в котором обвиняемый в поножовщине угнал у двух других силовиков служебный автомобиль в селе Костино. Информация об этом появилась в соцсетях.

«Приказом начальника ГУ МВД России по Свердловской области с 19 марта 2024 года, временно исполняющим обязанности начальника МО МВД России „Алапаевский“ назначен подполковник полиции Леонид Майков», — пишет telegram-канал «Уральский городовой». Отмечается, что Майков возглавлял полицию Верхней Салды.

Пост начальника полиции Алапаевска занимал Сергей Анисимов, но после инцидента с угнанной служебной машиной, высокопоставленного силовика и его зама сняли с должностей на время проверки. Угонщиком автомобиля оказался мужчина, которого уже обвиняют в нападении с ножом на местного жителя.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Алапаевска. В ведомстве уточняют информацию.

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Новым временно исполняющим обязанности начальника в МО МВД России «Алапаевский» (Свердловская область) стал подполковник полиции Леонид Майков. Это произошло после инцидента, в котором обвиняемый в поножовщине угнал у двух других силовиков служебный автомобиль в селе Костино. Информация об этом появилась в соцсетях. «Приказом начальника ГУ МВД России по Свердловской области с 19 марта 2024 года, временно исполняющим обязанности начальника МО МВД России „Алапаевский“ назначен подполковник полиции Леонид Майков», — пишет telegram-канал «Уральский городовой». Отмечается, что Майков возглавлял полицию Верхней Салды. Пост начальника полиции Алапаевска занимал Сергей Анисимов, но после инцидента с угнанной служебной машиной, высокопоставленного силовика и его зама сняли с должностей на время проверки. Угонщиком автомобиля оказался мужчина, которого уже обвиняют в нападении с ножом на местного жителя. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-группу полиции Алапаевска. В ведомстве уточняют информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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