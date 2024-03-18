На Украине назначили нового спикера Воздушных сил

Нардеп Украины Гончаренко: новым спикером Воздушных сил Украины стал Илья Евлаш

18 марта 2024 в 20:51 Размер текста - 17 +

Вместо Юрия Игната спикером Воздушных сил Украины назначен Илья Евлаш Фото: Официальный сайт президента Украины Новым спикером Воздушных сил Украины назначен майор Илья Евлаш. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «Новым представителем Воздушных сил назначен Илья Евлаш», — сообщил Гончаренко. Его заявление опубликовано в telegram-канале. Ранее представителем командования Воздушных сил ВСУ был Юрий Игнат. Его уволили с поста 16 марта 2024 года. Кадровые перестановки связаны с его переходом на другую должность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым спикером Воздушных сил Украины назначен майор Илья Евлаш. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «Новым представителем Воздушных сил назначен Илья Евлаш», — сообщил Гончаренко. Его заявление опубликовано в telegram-канале. Ранее представителем командования Воздушных сил ВСУ был Юрий Игнат. Его уволили с поста 16 марта 2024 года. Кадровые перестановки связаны с его переходом на другую должность.