На Украине назначили нового спикера Воздушных сил

Нардеп Украины Гончаренко: новым спикером Воздушных сил Украины стал Илья Евлаш
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Вместо Юрия Игната спикером Воздушных сил Украины назначен Илья Евлаш Фото:

Новым спикером Воздушных сил Украины назначен майор Илья Евлаш. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Новым представителем Воздушных сил назначен Илья Евлаш», — сообщил Гончаренко. Его заявление опубликовано в telegram-канале.

Ранее представителем командования Воздушных сил ВСУ был Юрий Игнат. Его уволили с поста 16 марта 2024 года. Кадровые перестановки связаны с его переходом на другую должность.

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Новым спикером Воздушных сил Украины назначен майор Илья Евлаш. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «Новым представителем Воздушных сил назначен Илья Евлаш», — сообщил Гончаренко. Его заявление опубликовано в telegram-канале. Ранее представителем командования Воздушных сил ВСУ был Юрий Игнат. Его уволили с поста 16 марта 2024 года. Кадровые перестановки связаны с его переходом на другую должность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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