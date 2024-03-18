На Украине назначили нового спикера Воздушных сил

Вместо Юрия Игната спикером Воздушных сил Украины назначен Илья Евлаш
Новым спикером Воздушных сил Украины назначен майор Илья Евлаш. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
«Новым представителем Воздушных сил назначен Илья Евлаш», — сообщил Гончаренко. Его заявление опубликовано в telegram-канале.
Ранее представителем командования Воздушных сил ВСУ был Юрий Игнат. Его уволили с поста 16 марта 2024 года. Кадровые перестановки связаны с его переходом на другую должность.
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