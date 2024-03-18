Минобороны РФ намерено ужесточить наказание за самовольное оставление части

18 марта 2024 в 21:10 Размер текста - 17 +

В Минобороны сообщили, что проект поможет быстро реагировать на негативные ситуации Фото: Сергей Русанов © URA.RU Минобороны РФ предложило не засчитывать в срок службы время самовольного оставления воинской части свыше двух суток, вместо десяти в настоящее время. Об этом говорится в проекте федерального закона. «Законопроектом предлагается не засчитывать в срок военной службы время самовольного оставления военнослужащим воинской части», — говорится в документе, размещенном на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке объяснили, что из учета времени военной службы будут исключены случаи самовольного отсутствия воинской части или места службы военнослужащим более двух суток, независимо от причин, вместо текущих десяти суток. В случае совершения уголовно наказуемого деяния военнослужащим, предусмотренного по статье о самовольном покидании части или места службы в период мобилизации сроком более двух суток, но менее десяти суток, он будет получать полные денежные средства. Минобороны отметило, что проект обеспечит быструю реакцию на негтивные события в военном коллективе. Ранее сообщалось, что Минобороны России предлагает установить единый предельный возраст во время мобилизации. В списке изменений — поднять верхнюю планку максимум до 70 лет для контрактников и мобилизованных. Однако позже с сайта правовых актов пропал данный проект о мобилизации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобороны РФ предложило не засчитывать в срок службы время самовольного оставления воинской части свыше двух суток, вместо десяти в настоящее время. Об этом говорится в проекте федерального закона. «Законопроектом предлагается не засчитывать в срок военной службы время самовольного оставления военнослужащим воинской части», — говорится в документе, размещенном на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке объяснили, что из учета времени военной службы будут исключены случаи самовольного отсутствия воинской части или места службы военнослужащим более двух суток, независимо от причин, вместо текущих десяти суток. В случае совершения уголовно наказуемого деяния военнослужащим, предусмотренного по статье о самовольном покидании части или места службы в период мобилизации сроком более двух суток, но менее десяти суток, он будет получать полные денежные средства. Минобороны отметило, что проект обеспечит быструю реакцию на негтивные события в военном коллективе. Ранее сообщалось, что Минобороны России предлагает установить единый предельный возраст во время мобилизации. В списке изменений — поднять верхнюю планку максимум до 70 лет для контрактников и мобилизованных. Однако позже с сайта правовых актов пропал данный проект о мобилизации.