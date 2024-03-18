18 марта 2024

Следователи закрыли дело об издевательствах над семиклассницей в Октябрьском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, следователь ск, следственный комитет, шеврон следственного комитета
Дело закрыли из-за возраста причастных Фото:

В деле об издевательствах над семиклассницей в поселке Октябрьском поставлена точка. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом следствия.

«Уголовное дело о нанесении побоев семикласснице в Октябрьском, которое брал на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, закрыто», — сообщает издание. По данным следователей, дело закрыли из-за того, что девочки еще не достигли 16-летнего возраста (в это время наступает уголовная ответственность).

Несовершеннолетние школьницы, избившие ровесницу, наказы не будет. Все участницы издевательств продолжают жить и учиться в родном поселке.

URA.RU писало, что подростки заманили пострадавшую в укромное место, где ее избили. Инцидент был снят на видео. Трем из семи школьниц — по 14 лет, остальные на момент случившегося учились в начальных классах. Девочка после издевательства была доставлена в больницу.

Редакция URA.RU обратилась в СУ СКР по Пермскому краю за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деле об издевательствах над семиклассницей в поселке Октябрьском поставлена точка. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом следствия. «Уголовное дело о нанесении побоев семикласснице в Октябрьском, которое брал на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, закрыто», — сообщает издание. По данным следователей, дело закрыли из-за того, что девочки еще не достигли 16-летнего возраста (в это время наступает уголовная ответственность). Несовершеннолетние школьницы, избившие ровесницу, наказы не будет. Все участницы издевательств продолжают жить и учиться в родном поселке. URA.RU писало, что подростки заманили пострадавшую в укромное место, где ее избили. Инцидент был снят на видео. Трем из семи школьниц — по 14 лет, остальные на момент случившегося учились в начальных классах. Девочка после издевательства была доставлена в больницу. Редакция URA.RU обратилась в СУ СКР по Пермскому краю за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...