Следователи закрыли дело об издевательствах над семиклассницей в Октябрьском

18 марта 2024 в 22:56 Размер текста - 17 +

Дело закрыли из-за возраста причастных Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В деле об издевательствах над семиклассницей в поселке Октябрьском поставлена точка. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом следствия. «Уголовное дело о нанесении побоев семикласснице в Октябрьском, которое брал на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, закрыто», — сообщает издание. По данным следователей, дело закрыли из-за того, что девочки еще не достигли 16-летнего возраста (в это время наступает уголовная ответственность). Несовершеннолетние школьницы, избившие ровесницу, наказы не будет. Все участницы издевательств продолжают жить и учиться в родном поселке. URA.RU писало, что подростки заманили пострадавшую в укромное место, где ее избили. Инцидент был снят на видео. Трем из семи школьниц — по 14 лет, остальные на момент случившегося учились в начальных классах. Девочка после издевательства была доставлена в больницу. Редакция URA.RU обратилась в СУ СКР по Пермскому краю за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В деле об издевательствах над семиклассницей в поселке Октябрьском поставлена точка. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом следствия. «Уголовное дело о нанесении побоев семикласснице в Октябрьском, которое брал на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, закрыто», — сообщает издание. По данным следователей, дело закрыли из-за того, что девочки еще не достигли 16-летнего возраста (в это время наступает уголовная ответственность). Несовершеннолетние школьницы, избившие ровесницу, наказы не будет. Все участницы издевательств продолжают жить и учиться в родном поселке. URA.RU писало, что подростки заманили пострадавшую в укромное место, где ее избили. Инцидент был снят на видео. Трем из семи школьниц — по 14 лет, остальные на момент случившегося учились в начальных классах. Девочка после издевательства была доставлена в больницу. Редакция URA.RU обратилась в СУ СКР по Пермскому краю за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается.