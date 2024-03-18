Следователи закрыли дело об издевательствах над семиклассницей в Октябрьском

В деле об издевательствах над семиклассницей в поселке Октябрьском поставлена точка. Об этом сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на свои источники, знакомые с ходом следствия.
«Уголовное дело о нанесении побоев семикласснице в Октябрьском, которое брал на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, закрыто», — сообщает издание. По данным следователей, дело закрыли из-за того, что девочки еще не достигли 16-летнего возраста (в это время наступает уголовная ответственность).
Несовершеннолетние школьницы, избившие ровесницу, наказы не будет. Все участницы издевательств продолжают жить и учиться в родном поселке.
URA.RU писало, что подростки заманили пострадавшую в укромное место, где ее избили. Инцидент был снят на видео. Трем из семи школьниц — по 14 лет, остальные на момент случившегося учились в начальных классах. Девочка после издевательства была доставлена в больницу.
Редакция URA.RU обратилась в СУ СКР по Пермскому краю за комментарием по теме публикации. Ответ ожидается.
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