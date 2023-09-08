Пермские школьницы били и унижали девочку, снимая издевательства на видео

В селе Ишимово Октябрьского района Пермского края несколько школьниц избили и унизили девочку-подростка. Издевательства они сняли на видео. Об этом сообщили в СМИ.
«Избитая девочка рассказала матери, что обидчицы заставили ее снять одежду. Они снимали происходящее на камеру телефона. Видео распространили в сети», — сообщила «Комсомольская правда Пермь», ссылаясь на местную газету «Вперед».
По данным издания, девочки устроившие издевательства учатся в одной школе. Их было семеро, трем школьницам по 14 лет, остальные учатся в начальных классах. Девочки-зачинщицы избиения воспитываются в семье, где отец и мать злоупотребляют алкоголем. Власти округа планируют организовать в селе Ишимово выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы найти способы перевоспитать юных нарушительниц.
Ранее в Октябрьском Пермского края подростки заманили 13-летнюю девочку в укромное место и избили ее. Они сняли инцидент на видео. В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что девочка была доставлена в больницу.
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