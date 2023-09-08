08 сентября 2023
07 сентября 2023

Пермские школьницы били и унижали девочку, снимая издевательства на видео

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Пермские школьницы издевались над девочкой-подростком (архивное фото) Фото:

В селе Ишимово Октябрьского района Пермского края несколько школьниц избили и унизили девочку-подростка. Издевательства они сняли на видео. Об этом сообщили в СМИ.

«Избитая девочка рассказала матери, что обидчицы заставили ее снять одежду. Они снимали происходящее на камеру телефона. Видео распространили в сети», — сообщила «Комсомольская правда Пермь», ссылаясь на местную газету «Вперед».

По данным издания, девочки устроившие издевательства учатся в одной школе. Их было семеро, трем школьницам по 14 лет, остальные учатся в начальных классах. Девочки-зачинщицы избиения воспитываются в семье, где отец и мать злоупотребляют алкоголем. Власти округа планируют организовать в селе Ишимово выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы найти способы перевоспитать юных нарушительниц.

Ранее в Октябрьском Пермского края подростки заманили 13-летнюю девочку в укромное место и избили ее. Они сняли инцидент на видео. В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что девочка была доставлена в больницу.

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В селе Ишимово Октябрьского района Пермского края несколько школьниц избили и унизили девочку-подростка. Издевательства они сняли на видео. Об этом сообщили в СМИ. «Избитая девочка рассказала матери, что обидчицы заставили ее снять одежду. Они снимали происходящее на камеру телефона. Видео распространили в сети», — сообщила «Комсомольская правда Пермь», ссылаясь на местную газету «Вперед». По данным издания, девочки устроившие издевательства учатся в одной школе. Их было семеро, трем школьницам по 14 лет, остальные учатся в начальных классах. Девочки-зачинщицы избиения воспитываются в семье, где отец и мать злоупотребляют алкоголем. Власти округа планируют организовать в селе Ишимово выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы найти способы перевоспитать юных нарушительниц. Ранее в Октябрьском Пермского края подростки заманили 13-летнюю девочку в укромное место и избили ее. Они сняли инцидент на видео. В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что девочка была доставлена в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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