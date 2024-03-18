18 марта 2024

Глава Амурской области взял на личный контроль ЧП на шахте

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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, орлов василий
Василий Орлов заявил, что на место ЧП выдвинулась группа спасателей МЧС России (архивное фото) Фото:

Губернатор Амурской области Василий Орлов взял на личный контроль ЧП на шахте. По его словам, для спасения людей мобилизованы все силы. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«Спасательные работы ведутся с первых минут внештатной ситуации, идет механизированная расчистка транспортного уклона, а также работа по восстановлению связи. Ситуацию держу на контроле. Мобилизованы все силы для спасения людей!» — написал Орлов.

Обвал горных пород на руднике в Амурской области произошел 18 марта. В местной прокуратуре рассказали, что под завалами могут находиться 15 человек. Причины обрушения пока неизвестны. По словам Орлова, на место выдвинулась группа спасателей МЧС России.

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Губернатор Амурской области Василий Орлов взял на личный контроль ЧП на шахте. По его словам, для спасения людей мобилизованы все силы. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Спасательные работы ведутся с первых минут внештатной ситуации, идет механизированная расчистка транспортного уклона, а также работа по восстановлению связи. Ситуацию держу на контроле. Мобилизованы все силы для спасения людей!» — написал Орлов. Обвал горных пород на руднике в Амурской области произошел 18 марта. В местной прокуратуре рассказали, что под завалами могут находиться 15 человек. Причины обрушения пока неизвестны. По словам Орлова, на место выдвинулась группа спасателей МЧС России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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