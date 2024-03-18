Глава Амурской области взял на личный контроль ЧП на шахте

Губернатор Амурской области Василий Орлов взял на личный контроль ЧП на шахте. По его словам, для спасения людей мобилизованы все силы. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«Спасательные работы ведутся с первых минут внештатной ситуации, идет механизированная расчистка транспортного уклона, а также работа по восстановлению связи. Ситуацию держу на контроле. Мобилизованы все силы для спасения людей!» — написал Орлов.
Обвал горных пород на руднике в Амурской области произошел 18 марта. В местной прокуратуре рассказали, что под завалами могут находиться 15 человек. Причины обрушения пока неизвестны. По словам Орлова, на место выдвинулась группа спасателей МЧС России.
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