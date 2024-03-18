Глава Амурской области взял на личный контроль ЧП на шахте

19 марта 2024 в 00:06 Размер текста - 17 +

Василий Орлов заявил, что на место ЧП выдвинулась группа спасателей МЧС России (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Амурской области Василий Орлов взял на личный контроль ЧП на шахте. По его словам, для спасения людей мобилизованы все силы. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Спасательные работы ведутся с первых минут внештатной ситуации, идет механизированная расчистка транспортного уклона, а также работа по восстановлению связи. Ситуацию держу на контроле. Мобилизованы все силы для спасения людей!» — написал Орлов. Обвал горных пород на руднике в Амурской области произошел 18 марта. В местной прокуратуре рассказали, что под завалами могут находиться 15 человек. Причины обрушения пока неизвестны. По словам Орлова, на место выдвинулась группа спасателей МЧС России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Амурской области Василий Орлов взял на личный контроль ЧП на шахте. По его словам, для спасения людей мобилизованы все силы. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Спасательные работы ведутся с первых минут внештатной ситуации, идет механизированная расчистка транспортного уклона, а также работа по восстановлению связи. Ситуацию держу на контроле. Мобилизованы все силы для спасения людей!» — написал Орлов. Обвал горных пород на руднике в Амурской области произошел 18 марта. В местной прокуратуре рассказали, что под завалами могут находиться 15 человек. Причины обрушения пока неизвестны. По словам Орлова, на место выдвинулась группа спасателей МЧС России.