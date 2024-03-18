18 марта 2024

Белый дом: США не слышали о планах РФ обменять Навального*

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Президент США. stock, Джейк Салливан,  stock
Джейк Салливан прокомментировал слова Владимира Путина про обмен Фото:
новость из сюжета
Навальный* скончался в колонии

Администрация Соединенных Штатов не получала от российской стороны упоминаний об Алексее Навальном (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в контексте обсуждения обмена заключенными между двумя странами. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«На протяжении месяцев и лет мы обсуждали с российскими должностными лицами вопросы, связанные с американскими заключенными, которые несправедливо содержатся под стражей в России. Ни в одной из этих бесед мы не слышали, чтобы российский чиновник упоминал Навального в контексте обмена заключенными», — сказал Салливван. Его слова передает ТАСС. Салливан отметил, что если РФ и была заинтересована в этом, то, похоже, пришла к этому довольно поздно.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что был согласен на обмен Навального. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин в то же время не сообщал о проведении переговоров.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии. Предполагаемая причина — оторвавшийся тромб. Запад начал обвинять Россию в его смерти. Позже стали появляться сообщения об обмене Навального на экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова. Навального похоронили 1 марта в Москве. Подробнее — в материале URA.RU.

*Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Администрация Соединенных Штатов не получала от российской стороны упоминаний об Алексее Навальном (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) в контексте обсуждения обмена заключенными между двумя странами. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «На протяжении месяцев и лет мы обсуждали с российскими должностными лицами вопросы, связанные с американскими заключенными, которые несправедливо содержатся под стражей в России. Ни в одной из этих бесед мы не слышали, чтобы российский чиновник упоминал Навального в контексте обмена заключенными», — сказал Салливван. Его слова передает ТАСС. Салливан отметил, что если РФ и была заинтересована в этом, то, похоже, пришла к этому довольно поздно. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что был согласен на обмен Навального. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин в то же время не сообщал о проведении переговоров. Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии. Предполагаемая причина — оторвавшийся тромб. Запад начал обвинять Россию в его смерти. Позже стали появляться сообщения об обмене Навального на экс-сотрудника ФСБ Вадима Красикова. Навального похоронили 1 марта в Москве. Подробнее — в материале URA.RU. *Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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