Что такое ЦЕРН, который отстранил россиян от ядерных испытаний

Лаборатория ЦЕРН намерена уволить около 500 сотрудников, связанных с Россией

19 марта 2024 в 08:54 Размер текста - 17 +

Российские ученые сделали внушительный вклад в научные достижения ЦЕРН Фото: Владимир Андреев © URA.RU Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) прекратила сотрудничество с примерно 500 специалистами, связанными с Россией. URA.RU подробно рассказывает о том, что из себя представляет данная организация. Что такое ЦЕРН ЦЕРН — крупнейший в мире научно-исследовательский центр по физике частиц. Он родился из идеи об использовании фундаментальных исследований для повышения научных знаний и международного сотрудничества. Конвенция, на основе которой ЦЕРН была создана, была подписана в 1953 году, а официальным началом ее работы считается 1954 год. Какие государства входят в ЦЕРН В 1961 году Югославия покинула организацию, но затем в разные годы присоединились еще 13 стран. В настоящее время в составе Европейской организации ядерных исследований 23 государства. Россия, США, Япония, Европейский союз, ЮНЕСКО и Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) обладают статусом наблюдателей. Особенности организации Свыше 600 институтов и университетов в мире пользуются услугами ЦЕРН. Организация не занимается вопросами, связанными с военными нуждами, и ее результаты работы должны быть опубликованы и общедоступны. Главным достижением организации является привлечение ценных научных кадров и объединение ученых-физиков разных стран. Ключевым элементом исследовательской инфраструктуры ЦЕРН является Большой адронный коллайдер. Какие открытия были сделаны благодаря ЦЕРН Европейская организация ядерных исследований сделала ряд выдающихся открытий, таких как обнаружение кварк-глюонной плазмы в 2000 году и подтверждение существования бозона Хиггса в 2012 году. Они также обнаружили новые элементарные частицы, включая тетракварк и пентакварк. ЦЕРН также изобрела Всемирную паутину (WWW) в 1989 году. Сотрудничество России с ЦЕРН Российские научные организации активно участвуют в проектах ЦЕРН в рамках соглашения между организацией и правительством России. В 2019 году было подписано новое соглашение, расширяющее участие России в деятельности ЦЕРН. Российские ученые принимали участие в полутора десятках экспериментов, проводимых в центре. Отказ ученых указывать коллег из России в работах по адронному коллайдеру В 2023 году стало известно, что в ЦЕРН возникли разногласия относительно указания авторства ученых из России и Беларуси в научных работах. Это привело к задержке публикации более 70 исследований о Большом адронном коллайдере. Некоторые ученые выступают против указания российских исследователей в качестве соавторов своих работ. В настоящее время ЦЕРН не может достичь согласия по этому вопросу, поэтому организация пришла к временному компромиссу — не публиковать эти работы. Однако статьи продолжают готовиться и отправляются на рецензирование. Более 70 исследований пришлось задержать из-за этой проблемы. Физик Федор Ратников заявил, что новые правила публикации, устраивающие всех, еще не удалось разработать. Украинские коллеги отмечают, что это для них болезненный вопрос. Почему ЦЕРН отстранил россиян ЦЕРН прекращает сотрудничество с около 500 специалистами, связанными с Россией, которые не проживают в Швейцарии. Это решение начнет действовать с 30 ноября. Стоит отметить что российские ученые внесли значительный вклад в научные достижения ЦЕРН, включая обнаружение бозона Хиггса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН) прекратила сотрудничество с примерно 500 специалистами, связанными с Россией. URA.RU подробно рассказывает о том, что из себя представляет данная организация. ЦЕРН — крупнейший в мире научно-исследовательский центр по физике частиц. Он родился из идеи об использовании фундаментальных исследований для повышения научных знаний и международного сотрудничества. Конвенция, на основе которой ЦЕРН была создана, была подписана в 1953 году, а официальным началом ее работы считается 1954 год. В 1961 году Югославия покинула организацию, но затем в разные годы присоединились еще 13 стран. В настоящее время в составе Европейской организации ядерных исследований 23 государства. Россия, США, Япония, Европейский союз, ЮНЕСКО и Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) обладают статусом наблюдателей. Свыше 600 институтов и университетов в мире пользуются услугами ЦЕРН. Организация не занимается вопросами, связанными с военными нуждами, и ее результаты работы должны быть опубликованы и общедоступны. Главным достижением организации является привлечение ценных научных кадров и объединение ученых-физиков разных стран. Ключевым элементом исследовательской инфраструктуры ЦЕРН является Большой адронный коллайдер. Европейская организация ядерных исследований сделала ряд выдающихся открытий, таких как обнаружение кварк-глюонной плазмы в 2000 году и подтверждение существования бозона Хиггса в 2012 году. Они также обнаружили новые элементарные частицы, включая тетракварк и пентакварк. ЦЕРН также изобрела Всемирную паутину (WWW) в 1989 году. Российские научные организации активно участвуют в проектах ЦЕРН в рамках соглашения между организацией и правительством России. В 2019 году было подписано новое соглашение, расширяющее участие России в деятельности ЦЕРН. Российские ученые принимали участие в полутора десятках экспериментов, проводимых в центре. В 2023 году стало известно, что в ЦЕРН возникли разногласия относительно указания авторства ученых из России и Беларуси в научных работах. Это привело к задержке публикации более 70 исследований о Большом адронном коллайдере. Некоторые ученые выступают против указания российских исследователей в качестве соавторов своих работ. В настоящее время ЦЕРН не может достичь согласия по этому вопросу, поэтому организация пришла к временному компромиссу — не публиковать эти работы. Однако статьи продолжают готовиться и отправляются на рецензирование. Более 70 исследований пришлось задержать из-за этой проблемы. Физик Федор Ратников заявил, что новые правила публикации, устраивающие всех, еще не удалось разработать. Украинские коллеги отмечают, что это для них болезненный вопрос. ЦЕРН прекращает сотрудничество с около 500 специалистами, связанными с Россией, которые не проживают в Швейцарии. Это решение начнет действовать с 30 ноября. Стоит отметить что российские ученые внесли значительный вклад в научные достижения ЦЕРН, включая обнаружение бозона Хиггса.