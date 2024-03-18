Меру пресечения начальнику чусовской колонии вынесут в Перми

Меру пресечения начальнику чусовской ИК-37 Илье Асламову вынесут в Перми. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском районном суде. Он был задержан 18 марта на рабочем месте и отправлен в краевой центр.
«Избрание меры пресечения назначено на 16:30», — уточнили в уголовной канцелярии суда. В чем именно обвиняется Асламов пока неизвестно.
В начале марта в колонии строго режима № 37, где содержатся бывшие работники судов и правоохранительных органов произошел крупный пожар. Тогда огнем были уничтожены училище, швейный цех и цех металообработки. В 2023 году осужденные этой колонии писали жалобы в прокуратуру на то, что руководство исправительного учреждения вымогает у них деньги.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.