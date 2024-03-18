18 марта 2024

Меру пресечения начальнику чусовской колонии вынесут в Перми

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Суд изберет меру пресечения начальнику ИК-37 в Чусовом Илье Асламову Фото:

Меру пресечения начальнику чусовской ИК-37 Илье Асламову вынесут в Перми. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском районном суде. Он был задержан 18 марта на рабочем месте и отправлен в краевой центр.

«Избрание меры пресечения назначено на 16:30», — уточнили в уголовной канцелярии суда. В чем именно обвиняется Асламов пока неизвестно.

В начале марта в колонии строго режима № 37, где содержатся бывшие работники судов и правоохранительных органов произошел крупный пожар. Тогда огнем были уничтожены училище, швейный цех и цех металообработки. В 2023 году осужденные этой колонии писали жалобы в прокуратуру на то, что руководство исправительного учреждения вымогает у них деньги.

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Меру пресечения начальнику чусовской ИК-37 Илье Асламову вынесут в Перми. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском районном суде. Он был задержан 18 марта на рабочем месте и отправлен в краевой центр. «Избрание меры пресечения назначено на 16:30», — уточнили в уголовной канцелярии суда. В чем именно обвиняется Асламов пока неизвестно. В начале марта в колонии строго режима № 37, где содержатся бывшие работники судов и правоохранительных органов произошел крупный пожар. Тогда огнем были уничтожены училище, швейный цех и цех металообработки. В 2023 году осужденные этой колонии писали жалобы в прокуратуру на то, что руководство исправительного учреждения вымогает у них деньги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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