Куйвашев наградил одного из кураторов президентских выборов новой должностью

Наталья Гурченок, долгое время возглавлявшая департамент внутренней политики Свердловской области в статусе исполнявшей обязанности, стала его полновесным главой. По данным URA.RU, указ о ее назначении уже подписал губернатор Евгений Куйвашев.
«Указ о назначении Гурченок появится в ближайшее время», — поделился осведомленный источник. Наталья Гурченок возглавила департамент после ухода Антона Третьякова в конце 2022 года. Ее предшественник руководил ведомством с 2015 года, сейчас он занимает должность директора в «Областную газету».
Выборы президента прошли 15—17 марта. Результат Свердловской области был признан Кремлем успешным — явка избирателей составила 71% при плане в 70%, а результат голосования за Владимира Путина 82%. Наталья Гурченок являлась одним из кураторов кампании — она входила в состав рабочей группы, которая занималась подготовкой и проведением выборов.
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