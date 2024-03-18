Куйвашев наградил одного из кураторов президентских выборов новой должностью

19 марта 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Наталья Гурченок больше года была в статусе и. о., и выборы стали для нее проверкой Фото: Илья Московец © URA.RU Наталья Гурченок, долгое время возглавлявшая департамент внутренней политики Свердловской области в статусе исполнявшей обязанности, стала его полновесным главой. По данным URA.RU, указ о ее назначении уже подписал губернатор Евгений Куйвашев. «Указ о назначении Гурченок появится в ближайшее время», — поделился осведомленный источник. Наталья Гурченок возглавила департамент после ухода Антона Третьякова в конце 2022 года. Ее предшественник руководил ведомством с 2015 года, сейчас он занимает должность директора в «Областную газету». Выборы президента прошли 15—17 марта. Результат Свердловской области был признан Кремлем успешным — явка избирателей составила 71% при плане в 70%, а результат голосования за Владимира Путина 82%. Наталья Гурченок являлась одним из кураторов кампании — она входила в состав рабочей группы, которая занималась подготовкой и проведением выборов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наталья Гурченок, долгое время возглавлявшая департамент внутренней политики Свердловской области в статусе исполнявшей обязанности, стала его полновесным главой. По данным URA.RU, указ о ее назначении уже подписал губернатор Евгений Куйвашев. «Указ о назначении Гурченок появится в ближайшее время», — поделился осведомленный источник. Наталья Гурченок возглавила департамент после ухода Антона Третьякова в конце 2022 года. Ее предшественник руководил ведомством с 2015 года, сейчас он занимает должность директора в «Областную газету». Выборы президента прошли 15—17 марта. Результат Свердловской области был признан Кремлем успешным — явка избирателей составила 71% при плане в 70%, а результат голосования за Владимира Путина 82%. Наталья Гурченок являлась одним из кураторов кампании — она входила в состав рабочей группы, которая занималась подготовкой и проведением выборов.