Пашинян: война Азербайджана и Армении может начаться до конца недели

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах ЕАЭС. Сочи, пашинян никол
Между Арменией и Азербайджаном может начаться война, заявил Никол Пашинян Фото:

Война между Азербайджаном и Арменией может начаться до конца недели, если Ереван откажется идти на компромисс по вопросу приграничных сел-эксклавов. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Азербайджан может начать войну с Арменией до конца недели», — передает слова Пашиняна ТАСС. Он добавил, что такое развитие событий возможно, если Ереван не согласится на компромисс в отношении приграничных сел-эксклавов.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией является искусственно разжигаемым с целью привлечения России к новому военному противостоянию или обвинения ее в бездействии по отношению к членам ОДКБ. Высказал такую точку зрения декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

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Война между Азербайджаном и Арменией может начаться до конца недели, если Ереван откажется идти на компромисс по вопросу приграничных сел-эксклавов. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян. «Азербайджан может начать войну с Арменией до конца недели», — передает слова Пашиняна ТАСС. Он добавил, что такое развитие событий возможно, если Ереван не согласится на компромисс в отношении приграничных сел-эксклавов. Конфликт между Азербайджаном и Арменией является искусственно разжигаемым с целью привлечения России к новому военному противостоянию или обвинения ее в бездействии по отношению к членам ОДКБ. Высказал такую точку зрения декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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