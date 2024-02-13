Чем для России опасен новый конфликт между Арменией и Азербайджаном

Декан факультета вуза при правительстве РФ: Россию хотят втянуть в новую войну

13 февраля 2024 в 19:26 Размер текста - 17 +

Россия постарается помочь в решении конфликта между Арменией и Азербайджаном без участия военных, сказал Александр Шатилов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Конфликт между Азербайджаном и Армением искусственно разжигают, чтобы втянуть Россию в новое военное противостояние или обвинить в несостоятельности и бездействии по отношению к членам ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда входит Армения). Об этом URA.RU рассказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. В Минобороны Армении сообщили, что подразделения ВС Азербайджана обстреляли позиции страны в районе села Неркин Ханд, вблизи границы. По их данным, двое военнослужащих погибли. Азербайджан назвал обстрел села «операцией возмездия» в ответ на провокацию Армении. Ранее между странами стоял территориальный вопрос, кому принадлежит Нагорный Карабах. В итоге премьер-министр Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. «Смысл в том, чтобы, с одной стороны, создать возле России горячую точку. С другой — чтобы попытаться в случае, если конфликт начнется и приобретет опять военную форму, обвинить Россию, что она не помогает своему партнеру по ОДКБ. Если по Нагорному Карабаху у России было вполне „легальное“ объяснение, почему мы не вмешивались, его даже не признала сама Армения, то есть фактически идет речь о том, что один из членов ОДКБ вступил в противостояние с внешним противниками и требуется поддержка», — сказал Александр Шатилов. Почему между Азербайджаном и Арменией вновь разгорелся конфликт У Армении и Азербайджана еще остались споры, считает эксперт. «Там есть свои противоречия: „Зангезурский коридор“ (продвигаемый Азербайджаном проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении) — некая дорога жизни к Нахичевани со стороны Азербайджана. Есть определенные реваншистские круги в армянском обществе, которые считают, что у Армении есть свой потенциал, чтобы противостоять Азербайджану. Они надеются, что при помощи Запада, в частности Франции, им удастся взять реванш», — отметил собеседник агентства. Новость по теме Алиев намекнул на новую войну с Арменией По его словам, Запад пользуется сложившейся ситуацией и пытается возобновить боевые действия. «Из внутреннего противостояния стран — Азербайджана и Армении — все перешло в уже геополитическую стадию, потому что предпринимаются попытки Запада пожечь Закавказье. Была вначале попытка спровоцировать армяно-азербайджанскую войну — не получилось. Азербайджан оказался на голову сильнее. Сейчас Запад пытается стравить страны еще раз. Тут довольно активно действует Франция, которая присылает в Армению своих инструкторов и пытается перехватить у России статус дружеской и партнерской страны», — продолжил Шатилов. Он добавил, что есть еще ряд заинтересованных лиц в данном противостоянии. «Запад сейчас руками Франции пытается подкрутить ситуацию. В Азербайджане, который во многом действует под кураторством Турции, тоже хватает своих горячих голов, а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вдохновлен победами азербайджанской стороны», — объяснил специалист. Как поведет себя Россия Новость по теме Пашинян: Армения больше не будет развивать отношения с Россией в оборонной сфере Россия оказалась в сложной ситуации, поскольку не в ее интересах ввязываться в разгорающийся конфликт, сказал декан. «Я думаю, что РФ в этой ситуации не будет в любом случае вмешиваться. Ее на это пытаются скомпрометировать. Во-первых, у России есть своя гораздо более важная горячая точка. Второй момент — армянское руководство сейчас занимает не слишком дружественную позицию по отношению к Российской Федерации. Третий момент — война на два фронта никому никогда не приносила удачи. Поэтому Россия явно попытается уклониться и занять какую-то срединную миротворческую позицию, но это даст возможность западным СМИ, экспертным сообществам, политикам нагнетать ситуацию в Азербайджане и Армении, спихивая вину, в том числе и на РФ, что она не выполняет миротворческую миссию», — объяснил Шатилов. Риски в случае участия в конфликте для России выше, подчеркнул собеседник агентства. «С Азербайджаном нормальные отношение, потому что в РФ огромная диаспора проживает. Турция ведет себя достаточно конструктивно касаемо недопуска иностранных флотов в Черное море и в плане параллельного импорта. Поэтому Россия постарается либо выполнить свою умиротворяющую миссию, либо просто самоустранится, потому что это не ее война», — заключил собеседник URA.RU. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конфликт между Азербайджаном и Армением искусственно разжигают, чтобы втянуть Россию в новое военное противостояние или обвинить в несостоятельности и бездействии по отношению к членам ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности, куда входит Армения). Об этом URA.RU рассказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов. В Минобороны Армении сообщили, что подразделения ВС Азербайджана обстреляли позиции страны в районе села Неркин Ханд, вблизи границы. По их данным, двое военнослужащих погибли. Азербайджан назвал обстрел села «операцией возмездия» в ответ на провокацию Армении. Ранее между странами стоял территориальный вопрос, кому принадлежит Нагорный Карабах. В итоге премьер-министр Армении Никол Пашинян признал регион частью Азербайджана. «Смысл в том, чтобы, с одной стороны, создать возле России горячую точку. С другой — чтобы попытаться в случае, если конфликт начнется и приобретет опять военную форму, обвинить Россию, что она не помогает своему партнеру по ОДКБ. Если по Нагорному Карабаху у России было вполне „легальное“ объяснение, почему мы не вмешивались, его даже не признала сама Армения, то есть фактически идет речь о том, что один из членов ОДКБ вступил в противостояние с внешним противниками и требуется поддержка», — сказал Александр Шатилов. У Армении и Азербайджана еще остались споры, считает эксперт. «Там есть свои противоречия: „Зангезурский коридор“ (продвигаемый Азербайджаном проект транспортного коридора длиной около 40 км через территорию Сюникской области Армении) — некая дорога жизни к Нахичевани со стороны Азербайджана. Есть определенные реваншистские круги в армянском обществе, которые считают, что у Армении есть свой потенциал, чтобы противостоять Азербайджану. Они надеются, что при помощи Запада, в частности Франции, им удастся взять реванш», — отметил собеседник агентства. По его словам, Запад пользуется сложившейся ситуацией и пытается возобновить боевые действия. «Из внутреннего противостояния стран — Азербайджана и Армении — все перешло в уже геополитическую стадию, потому что предпринимаются попытки Запада пожечь Закавказье. Была вначале попытка спровоцировать армяно-азербайджанскую войну — не получилось. Азербайджан оказался на голову сильнее. Сейчас Запад пытается стравить страны еще раз. Тут довольно активно действует Франция, которая присылает в Армению своих инструкторов и пытается перехватить у России статус дружеской и партнерской страны», — продолжил Шатилов. Он добавил, что есть еще ряд заинтересованных лиц в данном противостоянии. «Запад сейчас руками Франции пытается подкрутить ситуацию. В Азербайджане, который во многом действует под кураторством Турции, тоже хватает своих горячих голов, а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган вдохновлен победами азербайджанской стороны», — объяснил специалист. Россия оказалась в сложной ситуации, поскольку не в ее интересах ввязываться в разгорающийся конфликт, сказал декан. «Я думаю, что РФ в этой ситуации не будет в любом случае вмешиваться. Ее на это пытаются скомпрометировать. Во-первых, у России есть своя гораздо более важная горячая точка. Второй момент — армянское руководство сейчас занимает не слишком дружественную позицию по отношению к Российской Федерации. Третий момент — война на два фронта никому никогда не приносила удачи. Поэтому Россия явно попытается уклониться и занять какую-то срединную миротворческую позицию, но это даст возможность западным СМИ, экспертным сообществам, политикам нагнетать ситуацию в Азербайджане и Армении, спихивая вину, в том числе и на РФ, что она не выполняет миротворческую миссию», — объяснил Шатилов. Риски в случае участия в конфликте для России выше, подчеркнул собеседник агентства. «С Азербайджаном нормальные отношение, потому что в РФ огромная диаспора проживает. Турция ведет себя достаточно конструктивно касаемо недопуска иностранных флотов в Черное море и в плане параллельного импорта. Поэтому Россия постарается либо выполнить свою умиротворяющую миссию, либо просто самоустранится, потому что это не ее война», — заключил собеседник URA.RU.