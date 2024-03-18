В Кетовском округе Курганской области отстреляли трех волков. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель благотворительного фонда «Сапсан» Петр Федотов.
«16 марта отстреляли трех волков в Кетовском округе. Прежде, чем нам удалось добыть серых хищников, они успели съесть половину кабана. Общее количество животных, которых они съели за это время, очень большое», — рассказал URA.RU Федотов. Сообщается, что в течение всей зимы было отстрелено четыре волка. К середине марта в Курганской области добыто семь хищников.
Борьба с волком в регионе началась после его нападения на жительницу Петуховского округа. Там женщина погибла после нападения хищника. Этот случай стал единичным. Позднее животное застрелили, а его биоматериалы отправили на экспертизу. В организме волка не нашли следов бешенства. После этого курганские охотники начали выслеживать и отстреливать хищников. Глава фонда «Сапсан» Федотов рассказал, что волки нападают на людей из-за несистемной работы ответственных органов, а также отсутствия целевого финансирования.
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