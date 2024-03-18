18 марта 2024

Курганские охотники отстреляли трех волков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганские охотники отчитались о борьбе с волками Фото:
новость из сюжета
Волки напали на курганцев

В Кетовском округе Курганской области отстреляли трех волков. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель благотворительного фонда «Сапсан» Петр Федотов.

«16 марта отстреляли трех волков в Кетовском округе. Прежде, чем нам удалось добыть серых хищников, они успели съесть половину кабана. Общее количество животных, которых они съели за это время, очень большое», — рассказал URA.RU Федотов. Сообщается, что в течение всей зимы было отстрелено четыре волка. К середине марта в Курганской области добыто семь хищников.

Борьба с волком в регионе началась после его нападения на жительницу Петуховского округа. Там женщина погибла после нападения хищника. Этот случай стал единичным. Позднее животное застрелили, а его биоматериалы отправили на экспертизу. В организме волка не нашли следов бешенства. После этого курганские охотники начали выслеживать и отстреливать хищников. Глава фонда «Сапсан» Федотов рассказал, что волки нападают на людей из-за несистемной работы ответственных органов, а также отсутствия целевого финансирования.

В Курганской области отстреливают волков
В Курганской области отстреливают волков
Фото:

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В Кетовском округе Курганской области отстреляли трех волков. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил председатель благотворительного фонда «Сапсан» Петр Федотов. «16 марта отстреляли трех волков в Кетовском округе. Прежде, чем нам удалось добыть серых хищников, они успели съесть половину кабана. Общее количество животных, которых они съели за это время, очень большое», — рассказал URA.RU Федотов. Сообщается, что в течение всей зимы было отстрелено четыре волка. К середине марта в Курганской области добыто семь хищников. Борьба с волком в регионе началась после его нападения на жительницу Петуховского округа. Там женщина погибла после нападения хищника. Этот случай стал единичным. Позднее животное застрелили, а его биоматериалы отправили на экспертизу. В организме волка не нашли следов бешенства. После этого курганские охотники начали выслеживать и отстреливать хищников. Глава фонда «Сапсан» Федотов рассказал, что волки нападают на людей из-за несистемной работы ответственных органов, а также отсутствия целевого финансирования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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