Курганский охотовед Федотов перечислил причины нападения волков на людей

27 февраля 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

Курганские охотники предлагают увеличить финансирование для борьбы с волками Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Волки напали на курганцев Причиной появления волков на территории Курганской области, в частности в Петуховском муниципальном округе, могла стать несистемная работа ответственных органов, а также отсутствие целевого финансирования. Об этом сообщается в статье председателя курганского благотворительного фонда «Сапсан» Петра Федотова в «Российской охотничьей газете». «Каковы же основные причины произошедшей трагедии [нападение волка на человека] в Петуховском МО? Первое, это отсутствие системной организационной работы уполномоченного органа в сфере охоты по борьбе с хищниками. Второе, отсутствие целевого программного финансирования такой работы (например, выплата за уничтожение волков)», — указано в статье Федотова. Председатель фонда отмечает, что борьба с хищниками в целом является затратной в физическом и финансовом планах. Поэтому для борьбы необходимы минимум два ресурса — квалифицированные кадры и деньги. Федотов отметил, что для такой большой работы недостаточно просто отправлять охотопользователям информационные рассылки с призывами усилить контроль за численностью волков. Также причиной появления хищника на территории Курганской области стало несовершенство правового регулирования деятельности охотников-любителей на волков, лис, шакалов и других. Как пояснил Федотов, любительская и спортивная охота разрешены только с 1 августа по 31 марта, поэтому заниматься борьбой с хищниками в мае нельзя из-за запрета (на это также влияют весенние пожары в Курганской области). Еще одной причиной стало отсутствие егерей в общедоступных угодьях. Председатель фонда отмечает, что без них не ведется системная борьба с хищниками. Со слов Федотова, охотопользователей также не закрепить за угодьями, поскольку это запрещает закон об охоте. В статье указано, что в регионе с 2015 по 2022 год мероприятия по бешенству проводились только в 71 населенном пункте Курганской области. Федотов рассказал, что охотопользователи также не могут использовать вакцины, так как последний раз лекарство в виде приманки они получали шесть лет назад. Руководитель фонда поделился, что трагедии с нападением волка вряд ли удалось бы избежать. Можно было, отмечает Федотов, только снизить риск. Чтобы происшествие не повторилось, председатель предлагает избавиться от указанных выше причин. Ранее URA.RU писало, что жительница Курганской области погибла после нападения волка. Этот случай стал единичным. После этого в населенном пункте, где волк загрыз женщину, ввели карантин по бешенству. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Причиной появления волков на территории Курганской области, в частности в Петуховском муниципальном округе, могла стать несистемная работа ответственных органов, а также отсутствие целевого финансирования. Об этом сообщается в статье председателя курганского благотворительного фонда «Сапсан» Петра Федотова в «Российской охотничьей газете». «Каковы же основные причины произошедшей трагедии [нападение волка на человека] в Петуховском МО? Первое, это отсутствие системной организационной работы уполномоченного органа в сфере охоты по борьбе с хищниками. Второе, отсутствие целевого программного финансирования такой работы (например, выплата за уничтожение волков)», — указано в статье Федотова. Председатель фонда отмечает, что борьба с хищниками в целом является затратной в физическом и финансовом планах. Поэтому для борьбы необходимы минимум два ресурса — квалифицированные кадры и деньги. Федотов отметил, что для такой большой работы недостаточно просто отправлять охотопользователям информационные рассылки с призывами усилить контроль за численностью волков. Также причиной появления хищника на территории Курганской области стало несовершенство правового регулирования деятельности охотников-любителей на волков, лис, шакалов и других. Как пояснил Федотов, любительская и спортивная охота разрешены только с 1 августа по 31 марта, поэтому заниматься борьбой с хищниками в мае нельзя из-за запрета (на это также влияют весенние пожары в Курганской области). Еще одной причиной стало отсутствие егерей в общедоступных угодьях. Председатель фонда отмечает, что без них не ведется системная борьба с хищниками. Со слов Федотова, охотопользователей также не закрепить за угодьями, поскольку это запрещает закон об охоте. В статье указано, что в регионе с 2015 по 2022 год мероприятия по бешенству проводились только в 71 населенном пункте Курганской области. Федотов рассказал, что охотопользователи также не могут использовать вакцины, так как последний раз лекарство в виде приманки они получали шесть лет назад. Руководитель фонда поделился, что трагедии с нападением волка вряд ли удалось бы избежать. Можно было, отмечает Федотов, только снизить риск. Чтобы происшествие не повторилось, председатель предлагает избавиться от указанных выше причин. Ранее URA.RU писало, что жительница Курганской области погибла после нападения волка. Этот случай стал единичным. После этого в населенном пункте, где волк загрыз женщину, ввели карантин по бешенству.