МЧС опубликовало видео из дома, в котором погибла свердловская семья

19 марта 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Трехквартирный деревянный дом вспыхнул ночью 19 марта (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU ГУ МЧС по Свердловской области в telegram-канале опубликовало видео с тушения пожара в доме, в котором погибли женщина и ее малолетние дети. Трагедия произошла ночью 19 марта. «До прибытия пожарно-спасательных подразделений дом покинули шесть человек. Тела [матери и троих детей] при разборке и проливке конструкций обнаружили огнеборцы. По оперативным данным, дом не был оснащен пожарными извещателями», — пишет пресс-служба ведомства. Пожарные дознатели устанавливают причины произошедшего. Пожар в деревянном доме вспыхнул ночью 19 марта. Предположительно, очаг пожара находился на кухне. Из здания смогла спастись старшая дочка погибшей женщины. С собой она вытащила из пожара грудничка. Всего в сгоревшем трехквартирном доме зарегистрированы девять человек — члены трех семей. На месте происшествия работает прокурор Нижней Туры Сергей Кризский, сообщали ранее URA.RU в прокуратуре Свердловской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ГУ МЧС по Свердловской области в telegram-канале опубликовало видео с тушения пожара в доме, в котором погибли женщина и ее малолетние дети. Трагедия произошла ночью 19 марта. «До прибытия пожарно-спасательных подразделений дом покинули шесть человек. Тела [матери и троих детей] при разборке и проливке конструкций обнаружили огнеборцы. По оперативным данным, дом не был оснащен пожарными извещателями», — пишет пресс-служба ведомства. Пожарные дознатели устанавливают причины произошедшего. Пожар в деревянном доме вспыхнул ночью 19 марта. Предположительно, очаг пожара находился на кухне. Из здания смогла спастись старшая дочка погибшей женщины. С собой она вытащила из пожара грудничка. Всего в сгоревшем трехквартирном доме зарегистрированы девять человек — члены трех семей. На месте происшествия работает прокурор Нижней Туры Сергей Кризский, сообщали ранее URA.RU в прокуратуре Свердловской области.