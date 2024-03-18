18 марта 2024

МЧС опубликовало видео из дома, в котором погибла свердловская семья

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Прямое попадание в частный дом по улице Ватутина в Донецке, ДНР. Донецк, мчс, пожар, тушение, последствия, обстрел, пожарные
Трехквартирный деревянный дом вспыхнул ночью 19 марта (архивное фото) Фото:

ГУ МЧС по Свердловской области в telegram-канале опубликовало видео с тушения пожара в доме, в котором погибли женщина и ее малолетние дети. Трагедия произошла ночью 19 марта.

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений дом покинули шесть человек. Тела [матери и троих детей] при разборке и проливке конструкций обнаружили огнеборцы. По оперативным данным, дом не был оснащен пожарными извещателями», — пишет пресс-служба ведомства. Пожарные дознатели устанавливают причины произошедшего.

Пожар в деревянном доме вспыхнул ночью 19 марта. Предположительно, очаг пожара находился на кухне. Из здания смогла спастись старшая дочка погибшей женщины. С собой она вытащила из пожара грудничка.

Всего в сгоревшем трехквартирном доме зарегистрированы девять человек — члены трех семей. На месте происшествия работает прокурор Нижней Туры Сергей Кризский, сообщали ранее URA.RU в прокуратуре Свердловской области.

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ГУ МЧС по Свердловской области в telegram-канале опубликовало видео с тушения пожара в доме, в котором погибли женщина и ее малолетние дети. Трагедия произошла ночью 19 марта. «До прибытия пожарно-спасательных подразделений дом покинули шесть человек. Тела [матери и троих детей] при разборке и проливке конструкций обнаружили огнеборцы. По оперативным данным, дом не был оснащен пожарными извещателями», — пишет пресс-служба ведомства. Пожарные дознатели устанавливают причины произошедшего. Пожар в деревянном доме вспыхнул ночью 19 марта. Предположительно, очаг пожара находился на кухне. Из здания смогла спастись старшая дочка погибшей женщины. С собой она вытащила из пожара грудничка. Всего в сгоревшем трехквартирном доме зарегистрированы девять человек — члены трех семей. На месте происшествия работает прокурор Нижней Туры Сергей Кризский, сообщали ранее URA.RU в прокуратуре Свердловской области.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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