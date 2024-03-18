МЧС опубликовало видео из дома, в котором погибла свердловская семья

ГУ МЧС по Свердловской области в telegram-канале опубликовало видео с тушения пожара в доме, в котором погибли женщина и ее малолетние дети. Трагедия произошла ночью 19 марта.
«До прибытия пожарно-спасательных подразделений дом покинули шесть человек. Тела [матери и троих детей] при разборке и проливке конструкций обнаружили огнеборцы. По оперативным данным, дом не был оснащен пожарными извещателями», — пишет пресс-служба ведомства. Пожарные дознатели устанавливают причины произошедшего.
Пожар в деревянном доме вспыхнул ночью 19 марта. Предположительно, очаг пожара находился на кухне. Из здания смогла спастись старшая дочка погибшей женщины. С собой она вытащила из пожара грудничка.
Всего в сгоревшем трехквартирном доме зарегистрированы девять человек — члены трех семей. На месте происшествия работает прокурор Нижней Туры Сергей Кризский, сообщали ранее URA.RU в прокуратуре Свердловской области.
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