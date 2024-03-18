18 марта 2024

Свердловским семьям, оставшимся без дома из-за пожара, дали временное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом
В пожаре погибли четыре человека (архивное фото) Фото:

Семьям, которые спаслись из горящего трехквартирного дома в поселке Ис под Нижней Турой (Свердловская область), предоставили временное жилье. Об этом сообщил глава Нижнетуринского округа Андрей Постовалов.

«К сожалению, в одной из квартир есть погибшие. Их семьям оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая. Другие жители дома — трое взрослых и ребенок были эвакуированы. Всем предоставлена возможность размещения в другом жилье. Одна женщина решила остаться у родственников, остальным предоставлено жилье в маневренном фонде администрации», — написал Постовалов в соцсети «ВКонтакте».

Пожар в доме вспыхнул ночью 19 марта. В нем погибли женщина и трое ее детей. Ее старшая дочка смогла спастись, и вытащила из дома своего ребенка. Причину пожара устанавливают следователи и дознаватели. Постовалов пообещал, что будет оказывать необходимую помощь пострадавшим.

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Семьям, которые спаслись из горящего трехквартирного дома в поселке Ис под Нижней Турой (Свердловская область), предоставили временное жилье. Об этом сообщил глава Нижнетуринского округа Андрей Постовалов. «К сожалению, в одной из квартир есть погибшие. Их семьям оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая. Другие жители дома — трое взрослых и ребенок были эвакуированы. Всем предоставлена возможность размещения в другом жилье. Одна женщина решила остаться у родственников, остальным предоставлено жилье в маневренном фонде администрации», — написал Постовалов в соцсети «ВКонтакте». Пожар в доме вспыхнул ночью 19 марта. В нем погибли женщина и трое ее детей. Ее старшая дочка смогла спастись, и вытащила из дома своего ребенка. Причину пожара устанавливают следователи и дознаватели. Постовалов пообещал, что будет оказывать необходимую помощь пострадавшим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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