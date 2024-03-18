Свердловским семьям, оставшимся без дома из-за пожара, дали временное жилье

19 марта 2024 в 11:40 Размер текста - 17 +

В пожаре погибли четыре человека (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Семьям, которые спаслись из горящего трехквартирного дома в поселке Ис под Нижней Турой (Свердловская область), предоставили временное жилье. Об этом сообщил глава Нижнетуринского округа Андрей Постовалов. «К сожалению, в одной из квартир есть погибшие. Их семьям оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая. Другие жители дома — трое взрослых и ребенок были эвакуированы. Всем предоставлена возможность размещения в другом жилье. Одна женщина решила остаться у родственников, остальным предоставлено жилье в маневренном фонде администрации», — написал Постовалов в соцсети «ВКонтакте». Пожар в доме вспыхнул ночью 19 марта. В нем погибли женщина и трое ее детей. Ее старшая дочка смогла спастись, и вытащила из дома своего ребенка. Причину пожара устанавливают следователи и дознаватели. Постовалов пообещал, что будет оказывать необходимую помощь пострадавшим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семьям, которые спаслись из горящего трехквартирного дома в поселке Ис под Нижней Турой (Свердловская область), предоставили временное жилье. Об этом сообщил глава Нижнетуринского округа Андрей Постовалов. «К сожалению, в одной из квартир есть погибшие. Их семьям оказывается вся необходимая помощь, в том числе психологическая. Другие жители дома — трое взрослых и ребенок были эвакуированы. Всем предоставлена возможность размещения в другом жилье. Одна женщина решила остаться у родственников, остальным предоставлено жилье в маневренном фонде администрации», — написал Постовалов в соцсети «ВКонтакте». Пожар в доме вспыхнул ночью 19 марта. В нем погибли женщина и трое ее детей. Ее старшая дочка смогла спастись, и вытащила из дома своего ребенка. Причину пожара устанавливают следователи и дознаватели. Постовалов пообещал, что будет оказывать необходимую помощь пострадавшим.