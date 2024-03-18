Свердловский СК возбудил уголовное дело после пожара, где погибла мать с детьми

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело после пожара в доме поселка Ис, в котором погибли три несовершеннолетних ребенка и их 41-летняя мать. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«В Свердловской области Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об обнаружении при тушении пожара в жилом доме тел троих детей и их матери. Расследование находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России», — сказано в сообщении.
Помимо следователей на месте происшествия работают криминалисты. Сейчас проводится фиксирование, а также изъятие вещдоков и опрос свидетелей. «В ходе следствия выясняются, в том числе, причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии», — отметили в ведомстве.
Пожар произошел ночью 19 марта. Из горящего здания успела выбежать ее старшая дочь, которая смогла вытащить своего ребенка. Причину пожара устанавливают следователи и дознаватели. Семьям, оставшимся без крыши над головой, дадут временное жилье.
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