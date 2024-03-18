Свердловский СК возбудил уголовное дело после пожара, где погибла мать с детьми

19 марта 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Расследование дела находится на контроле руководства регионального СК Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело после пожара в доме поселка Ис, в котором погибли три несовершеннолетних ребенка и их 41-летняя мать. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В Свердловской области Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об обнаружении при тушении пожара в жилом доме тел троих детей и их матери. Расследование находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России», — сказано в сообщении. Помимо следователей на месте происшествия работают криминалисты. Сейчас проводится фиксирование, а также изъятие вещдоков и опрос свидетелей. «В ходе следствия выясняются, в том числе, причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии», — отметили в ведомстве. Пожар произошел ночью 19 марта. Из горящего здания успела выбежать ее старшая дочь, которая смогла вытащить своего ребенка. Причину пожара устанавливают следователи и дознаватели. Семьям, оставшимся без крыши над головой, дадут временное жилье. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело после пожара в доме поселка Ис, в котором погибли три несовершеннолетних ребенка и их 41-летняя мать. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «В Свердловской области Следственным комитетом возбуждено уголовное дело об обнаружении при тушении пожара в жилом доме тел троих детей и их матери. Расследование находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России», — сказано в сообщении. Помимо следователей на месте происшествия работают криминалисты. Сейчас проводится фиксирование, а также изъятие вещдоков и опрос свидетелей. «В ходе следствия выясняются, в том числе, причины и условия, которые способствовали произошедшей трагедии», — отметили в ведомстве. Пожар произошел ночью 19 марта. Из горящего здания успела выбежать ее старшая дочь, которая смогла вытащить своего ребенка. Причину пожара устанавливают следователи и дознаватели. Семьям, оставшимся без крыши над головой, дадут временное жилье.