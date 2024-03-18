18 марта 2024

В ЯНАО победители школьной олимпиады получат солидное вознаграждение

Финалисты школьной олимпиады на Ямале получат по 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, ученик, школа, среднее образование, образование, ученица, школьная парта
За победу в заключительном этапе олимпиады школьники получат 300 тысяч рублей Фото:

Власти Ямала установили размер вознаграждения для финалистов заключительного этапа Всероссийской олимпиады для школьников. Победители и призеры олимпиады смогут поступить в вузы без вступительных испытаний, а также получат по 300 и 150 тысяч рублей соответственно. Аналогичные выплаты положены и педагогам, подготовившим ребят, сообщают в правительстве округа. Финал продлится до третьего мая.

«Победители и призеры заключительного этапа поступают в вузы на направление по профилю олимпиады без вступительных испытаний. По инициативе губернатора региона Дмитрия Артюхова ямальцы получают по 300 и 150 тысяч рублей соответственно. Аналогичные выплаты положены и педагогам, подготовившим школьников», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа.

В финал вышли 26 юных ямальцев. После оглашения имен участников еще по шести предметам их станет больше. Финал уже стартовал и продлится до третьего мая. К участию приглашены почти семь тысяч старшеклассников со всей страны — победители и призеры регионального этапа.

Ранее URA.RU сообщало, что В Новом Уренгое (ЯНАО) с 24 по 30 марта впервые пройдет финал Всероссийской школьной олимпиады по истории. Честь региона будет защищать рекордное количество юных ямальцев.

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Власти Ямала установили размер вознаграждения для финалистов заключительного этапа Всероссийской олимпиады для школьников. Победители и призеры олимпиады смогут поступить в вузы без вступительных испытаний, а также получат по 300 и 150 тысяч рублей соответственно. Аналогичные выплаты положены и педагогам, подготовившим ребят, сообщают в правительстве округа. Финал продлится до третьего мая. «Победители и призеры заключительного этапа поступают в вузы на направление по профилю олимпиады без вступительных испытаний. По инициативе губернатора региона Дмитрия Артюхова ямальцы получают по 300 и 150 тысяч рублей соответственно. Аналогичные выплаты положены и педагогам, подготовившим школьников», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа. В финал вышли 26 юных ямальцев. После оглашения имен участников еще по шести предметам их станет больше. Финал уже стартовал и продлится до третьего мая. К участию приглашены почти семь тысяч старшеклассников со всей страны — победители и призеры регионального этапа. Ранее URA.RU сообщало, что В Новом Уренгое (ЯНАО) с 24 по 30 марта впервые пройдет финал Всероссийской школьной олимпиады по истории. Честь региона будет защищать рекордное количество юных ямальцев.
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