В ЯНАО победители школьной олимпиады получат солидное вознаграждение

Финалисты школьной олимпиады на Ямале получат по 300 тысяч рублей

19 марта 2024 в 12:17 Размер текста - 17 +

За победу в заключительном этапе олимпиады школьники получат 300 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти Ямала установили размер вознаграждения для финалистов заключительного этапа Всероссийской олимпиады для школьников. Победители и призеры олимпиады смогут поступить в вузы без вступительных испытаний, а также получат по 300 и 150 тысяч рублей соответственно. Аналогичные выплаты положены и педагогам, подготовившим ребят, сообщают в правительстве округа. Финал продлится до третьего мая. «Победители и призеры заключительного этапа поступают в вузы на направление по профилю олимпиады без вступительных испытаний. По инициативе губернатора региона Дмитрия Артюхова ямальцы получают по 300 и 150 тысяч рублей соответственно. Аналогичные выплаты положены и педагогам, подготовившим школьников», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа. В финал вышли 26 юных ямальцев. После оглашения имен участников еще по шести предметам их станет больше. Финал уже стартовал и продлится до третьего мая. К участию приглашены почти семь тысяч старшеклассников со всей страны — победители и призеры регионального этапа. Ранее URA.RU сообщало, что В Новом Уренгое (ЯНАО) с 24 по 30 марта впервые пройдет финал Всероссийской школьной олимпиады по истории. Честь региона будет защищать рекордное количество юных ямальцев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Ямала установили размер вознаграждения для финалистов заключительного этапа Всероссийской олимпиады для школьников. Победители и призеры олимпиады смогут поступить в вузы без вступительных испытаний, а также получат по 300 и 150 тысяч рублей соответственно. Аналогичные выплаты положены и педагогам, подготовившим ребят, сообщают в правительстве округа. Финал продлится до третьего мая. «Победители и призеры заключительного этапа поступают в вузы на направление по профилю олимпиады без вступительных испытаний. По инициативе губернатора региона Дмитрия Артюхова ямальцы получают по 300 и 150 тысяч рублей соответственно. Аналогичные выплаты положены и педагогам, подготовившим школьников», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства округа. В финал вышли 26 юных ямальцев. После оглашения имен участников еще по шести предметам их станет больше. Финал уже стартовал и продлится до третьего мая. К участию приглашены почти семь тысяч старшеклассников со всей страны — победители и призеры регионального этапа. Ранее URA.RU сообщало, что В Новом Уренгое (ЯНАО) с 24 по 30 марта впервые пройдет финал Всероссийской школьной олимпиады по истории. Честь региона будет защищать рекордное количество юных ямальцев.