Песков: НАТО дестабилизирует ситуацию на Кавказе

19 марта 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Устремление НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе хорошо известно, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Попытки НАТО расширить свое присутствие на Южном Кавказе дестабилизирует обстановку в данном регионе. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Устремление НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе нам хорошо известны. Мы понимаем, что попытки НАТО расширить свое присутствие вряд ли способствуют стабильности на Южном Кавказе. Мы наблюдаем, но намерены ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которыми обладает наша страна», — заявил Дмитрий Песков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 января встретился с представителем НАТО Хавьером Коломиной в Ереване. Обсуждались сотрудничество Армении с альянсом, безопасность на Южном Кавказе и урегулирование ситуации между Ереваном и Баку. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Попытки НАТО расширить свое присутствие на Южном Кавказе дестабилизирует обстановку в данном регионе. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Устремление НАТО закрепить свое присутствие на Кавказе нам хорошо известны. Мы понимаем, что попытки НАТО расширить свое присутствие вряд ли способствуют стабильности на Южном Кавказе. Мы наблюдаем, но намерены ориентироваться на наши двусторонние отношения и инструменты сотрудничества, которыми обладает наша страна», — заявил Дмитрий Песков. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 19 января встретился с представителем НАТО Хавьером Коломиной в Ереване. Обсуждались сотрудничество Армении с альянсом, безопасность на Южном Кавказе и урегулирование ситуации между Ереваном и Баку.