18 марта 2024

Жители Салехарда ожидают приезда Валуева и Поветкина на День оленевода

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Николай Валуев на открытии спортивного клуба М1 «Феррум». Челябинск, валуев николай
Николай Валуев приедет в Салехард на День Оленевода Фото:
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День оленевода — главный праздник Ямала

В Салехарде (ЯНАО) на День оленевода ждут боксера и политика Николая Валуева, боксера-тяжеловеса Дениса Лебедева, Евгения Макаренко. Об этом сообщил начальник городского управления по физкультуре и спорту Артур Абдулмеджидов. По информации источников URA.RU в политических кругах, ожидается также приезд Александра Поветкина.

«Ждем приезда Валуева, Лебедева, Макаренко и Поветкина. Для гостей забронирована гостиница», — сообщил собеседник агентства.

Комментатором на главном празднике Ямала в окружной столице выступит звезда спортивной журналистики Дмитрий Губерниев. Гостям обещают развлечения и чум с искусственным интеллектом. Прямая трансляция с праздника будет вестись во все уголки России.

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В Салехарде (ЯНАО) на День оленевода ждут боксера и политика Николая Валуева, боксера-тяжеловеса Дениса Лебедева, Евгения Макаренко. Об этом сообщил начальник городского управления по физкультуре и спорту Артур Абдулмеджидов. По информации источников URA.RU в политических кругах, ожидается также приезд Александра Поветкина. «Ждем приезда Валуева, Лебедева, Макаренко и Поветкина. Для гостей забронирована гостиница», — сообщил собеседник агентства. Комментатором на главном празднике Ямала в окружной столице выступит звезда спортивной журналистики Дмитрий Губерниев. Гостям обещают развлечения и чум с искусственным интеллектом. Прямая трансляция с праздника будет вестись во все уголки России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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