Жители Салехарда ожидают приезда Валуева и Поветкина на День оленевода

В Салехарде (ЯНАО) на День оленевода ждут боксера и политика Николая Валуева, боксера-тяжеловеса Дениса Лебедева, Евгения Макаренко. Об этом сообщил начальник городского управления по физкультуре и спорту Артур Абдулмеджидов. По информации источников URA.RU в политических кругах, ожидается также приезд Александра Поветкина.
«Ждем приезда Валуева, Лебедева, Макаренко и Поветкина. Для гостей забронирована гостиница», — сообщил собеседник агентства.
Комментатором на главном празднике Ямала в окружной столице выступит звезда спортивной журналистики Дмитрий Губерниев. Гостям обещают развлечения и чум с искусственным интеллектом. Прямая трансляция с праздника будет вестись во все уголки России.
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