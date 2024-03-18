18 марта 2024

Курганский врач — отличник здравоохранения Заика отметил 75-летие

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие корпуса Курганского онкодиспансера. Курган, белый халат, поликлиника, медицина, врач, больница, медики, врачи
Юбиляр работает врачом анестезиологом-реаниматологом Фото:

Врач Курганской областной больницы Владимир Заика, который является отличником здравоохранения, отметил 75-летний юбилей. Данная информация размещена в группе областного депздрава в соцсети «ВКонтакте».

«На днях отметил свой 75-летний юбилей врач анестезиолог-реаниматолог Владимир Иванович Заика! Департамент здравоохранения Курганской области, коллектив Курганской областной больницы №2 желает Владимиру Ивановичу крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной силы, позитивных эмоций и радостных событий в жизни», — указано в сообщении.

Заика окончил Челябинский медицинский институт в 1975 году по специальности «Лечебное дело», позже прошел интернатуру по специальности «Терапия» и получил специализацию «Анестезиология и реанимация». С начала трудовой деятельности врач работает в областной больнице. В 1990 году он стал заведующим отделением анестезиологии и реанимации. В 2002 году врача отметили нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Сейчас Заика работает в роддоме областной больницы №2 в должности врача анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии и реанимации.

Владимир Заика работает в областной больнице
Владимир Заика работает в областной больнице
Фото:

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Врач Курганской областной больницы Владимир Заика, который является отличником здравоохранения, отметил 75-летний юбилей. Данная информация размещена в группе областного депздрава в соцсети «ВКонтакте». «На днях отметил свой 75-летний юбилей врач анестезиолог-реаниматолог Владимир Иванович Заика! Департамент здравоохранения Курганской области, коллектив Курганской областной больницы №2 желает Владимиру Ивановичу крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной силы, позитивных эмоций и радостных событий в жизни», — указано в сообщении. Заика окончил Челябинский медицинский институт в 1975 году по специальности «Лечебное дело», позже прошел интернатуру по специальности «Терапия» и получил специализацию «Анестезиология и реанимация». С начала трудовой деятельности врач работает в областной больнице. В 1990 году он стал заведующим отделением анестезиологии и реанимации. В 2002 году врача отметили нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Сейчас Заика работает в роддоме областной больницы №2 в должности врача анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии и реанимации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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