Курганский врач — отличник здравоохранения Заика отметил 75-летие

19 марта 2024 в 15:17 Размер текста - 17 +

Юбиляр работает врачом анестезиологом-реаниматологом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Врач Курганской областной больницы Владимир Заика, который является отличником здравоохранения, отметил 75-летний юбилей. Данная информация размещена в группе областного депздрава в соцсети «ВКонтакте». «На днях отметил свой 75-летний юбилей врач анестезиолог-реаниматолог Владимир Иванович Заика! Департамент здравоохранения Курганской области, коллектив Курганской областной больницы №2 желает Владимиру Ивановичу крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной силы, позитивных эмоций и радостных событий в жизни», — указано в сообщении. Заика окончил Челябинский медицинский институт в 1975 году по специальности «Лечебное дело», позже прошел интернатуру по специальности «Терапия» и получил специализацию «Анестезиология и реанимация». С начала трудовой деятельности врач работает в областной больнице. В 1990 году он стал заведующим отделением анестезиологии и реанимации. В 2002 году врача отметили нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Сейчас Заика работает в роддоме областной больницы №2 в должности врача анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии и реанимации. Владимир Заика работает в областной больнице Фото: группа областного депздрава в соцсети «ВКонтакте» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врач Курганской областной больницы Владимир Заика, который является отличником здравоохранения, отметил 75-летний юбилей. Данная информация размещена в группе областного депздрава в соцсети «ВКонтакте». «На днях отметил свой 75-летний юбилей врач анестезиолог-реаниматолог Владимир Иванович Заика! Департамент здравоохранения Курганской области, коллектив Курганской областной больницы №2 желает Владимиру Ивановичу крепкого здоровья, неиссякаемой жизненной силы, позитивных эмоций и радостных событий в жизни», — указано в сообщении. Заика окончил Челябинский медицинский институт в 1975 году по специальности «Лечебное дело», позже прошел интернатуру по специальности «Терапия» и получил специализацию «Анестезиология и реанимация». С начала трудовой деятельности врач работает в областной больнице. В 1990 году он стал заведующим отделением анестезиологии и реанимации. В 2002 году врача отметили нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Сейчас Заика работает в роддоме областной больницы №2 в должности врача анестезиолога-реаниматолога отделения анестезиологии и реанимации.