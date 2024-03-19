Московских экс-менеджеров, вымогавших взятку у челябинца, вернули на скамью подсудимых

Уголовное дело в отношении московских экс-менеджеров вновь рассмотрят в суде

19 марта 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Уголовное дело в отношении Александра Казакова и Евгения Мельникова вновь рассмотрят в суде первой инстанции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский областной суд вернул на скамью подсудимых экс-менеджеров ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» из Москвы Александра Казакова и Евгения Мельникова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, дело направлено в суд первой инстанции. «Челябинский областной суд, удовлетворил апелляционное представление прокурора и отменил постановление Центрального райсуда о возврате прокурору уголовного дела в отношении Александра Казакова и Евгения Мельникова. Уголовное дело направлено в суд первой инстанции», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда. В этом же заседании обвиняемых оставили в СИЗО до 18 апреля. Они находятся под стражей с апреля 2022 года. Казаков и Мельников были задержаны весной 2022 года по делу о вымогательстве взятки у челябинского бизнесмена, фирма которого занимается поставками аэронавигационного оборудования. По версии следствия, действуя группой, они убедили предпринимателя, что смогут помочь с получением выгодных контрактов, хотя на тот момент уже не обладали какими-либо полномочиями. Коммерсант, в свою очередь, должен был включить одного из них в список учредителей компании, что он и сделал. Однако после, подозревая об интересе со стороны силовиков, бывшие менеджеры решили выйти из списка учредителей. Но потребовали за это 1,5 млн рублей. В случае отказа они угрожали, что все договоренности о контрактах будут аннулированы. Расследование дела шло почти пять месяцев. Затем материалы были переданы в суд. Однако вскоре дело было возвращено прокурору и руководителю следственного органа, так как обвинительное заключение было составлено с нарушением требований УПК. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский областной суд вернул на скамью подсудимых экс-менеджеров ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» из Москвы Александра Казакова и Евгения Мельникова. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, дело направлено в суд первой инстанции. «Челябинский областной суд, удовлетворил апелляционное представление прокурора и отменил постановление Центрального райсуда о возврате прокурору уголовного дела в отношении Александра Казакова и Евгения Мельникова. Уголовное дело направлено в суд первой инстанции», — сообщили URA.RU в пресс-службе облсуда. В этом же заседании обвиняемых оставили в СИЗО до 18 апреля. Они находятся под стражей с апреля 2022 года. Казаков и Мельников были задержаны весной 2022 года по делу о вымогательстве взятки у челябинского бизнесмена, фирма которого занимается поставками аэронавигационного оборудования. По версии следствия, действуя группой, они убедили предпринимателя, что смогут помочь с получением выгодных контрактов, хотя на тот момент уже не обладали какими-либо полномочиями. Коммерсант, в свою очередь, должен был включить одного из них в список учредителей компании, что он и сделал. Однако после, подозревая об интересе со стороны силовиков, бывшие менеджеры решили выйти из списка учредителей. Но потребовали за это 1,5 млн рублей. В случае отказа они угрожали, что все договоренности о контрактах будут аннулированы. Расследование дела шло почти пять месяцев. Затем материалы были переданы в суд. Однако вскоре дело было возвращено прокурору и руководителю следственного органа, так как обвинительное заключение было составлено с нарушением требований УПК.