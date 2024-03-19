В Кургане подешевела земля под строительство дома рядом с психдиспансером. Скрин

20 марта 2024 в 07:45 Размер текста - 17 +

В Кургане планируют построить дом рядом с психдиспансером Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти снизили стоимость земельного участка для среднеэтажной жилой застройки в микрорайоне Северный на 678 тысяч рублей. Территория под новый дом расположена рядом психдиспансером. Информация об изменении цены размещена на сайте торгов. «Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Смирнова, 7. Площадь: 2 156 квадратных метров. Вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка. Начальная цена: 1 641 700 рублей», — говорится в документации. Два года назад стоимость земли оценивали более чем 2,3 млн рублей. Заказчиком выступает департамент имущественных и земельных отношений Курганской области. Заявки на участие в торгах принимаются до 4 апреля 2024 года. Предыдущий аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок от застройщиков. Срок аренды земельного участка площадью более двух тысяч квадратов составляет пять лет Скрин: сайт «Торги. Продажа государственного имущества Курганской области. Информационный портал» https://torgi.kurganobl.ru/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8B/45250206021273/ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганские власти снизили стоимость земельного участка для среднеэтажной жилой застройки в микрорайоне Северный на 678 тысяч рублей. Территория под новый дом расположена рядом психдиспансером. Информация об изменении цены размещена на сайте торгов. «Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Смирнова, 7. Площадь: 2 156 квадратных метров. Вид разрешенного использования: среднеэтажная жилая застройка. Начальная цена: 1 641 700 рублей», — говорится в документации. Два года назад стоимость земли оценивали более чем 2,3 млн рублей. Заказчиком выступает департамент имущественных и земельных отношений Курганской области. Заявки на участие в торгах принимаются до 4 апреля 2024 года. Предыдущий аукцион был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок от застройщиков.