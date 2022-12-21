Торги не состоялись из-за отсутствия заявок Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане не смогли продать земельный участок под строительство среднеэтажных жилых домов рядом с областной психоневрологической больницей. Об этом сообщается на портале торгов.

«Лот №6. Аукцион на право аренды земельного участка по улице Смирнова, 7 в Кургане. <…> Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок», — указано в документе. Организатором торгов выступает департамент имущественных и земельных отношений Курганской области.

Площадь территории под среднеэтажную жилую застройку составляет более двух тысяч квадратных метров. Начальная цена аукциона — 2 319 468 рублей. Кадастровая стоимость данной территории — порядка 6,5 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане выставили на продажу землю под жилую застройку за 50 млн рублей. Земельный участок под строительство высотки продается в микрорайоне Рябково. В первом микрорайоне Заозерного строительством многоэтажного дома займется челябинский застройщик. Высотку на 17 этажей с видом на реку Тобол построят в Западном районе. Также сообщалось о строительстве нового ТРЦ и бизнес-центра с паркингом в Кургане.