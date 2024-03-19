Власти Кургана объяснили, у кого есть преимущество при приеме в первые классы

В школы Кургана примут детей военнослужащих без очереди

1 апреля школы Кургана начнут прием заявлений от родителей будущих первоклассников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане прием заявлений на зачисление детей в первые классы начнется 1 апреля. Вне очереди зачислят детей погибших участников СВО. Право на первоочередное предоставление места в школе имеют дети военнослужащих, сотрудников полиции и других ведомств по месту жительства, пояснили в пресс-службе администрации Кургана.

«В 2024 году приемная кампания по зачислению детей в первые классы образовательных организаций города Кургана стартует 1 апреля с 8:00», — сообщили в мэрии. Основные положения о приемной кампании не изменились.

Кто имеет преимущество при зачислении в школу

Преимуществом при зачислении и в первые классы пользуются:

дети, чьи братья или сестры уже обучаются в этой образовательной организации,

дети военнослужащих, сотрудников полиции органов внутренних дел, ФСИН, ФССП, ФТС, противопожарной службы, а также дети судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета, если они поступают в школу с интернатом;

дети, проживающие на закрепленной за школой территории;

внеочередное право приема в 1-й класс имеют дети военнослужащих, погибших в ходе выполнения задач в СВО.

Как подать документы

Документы можно подать непосредственно в школе (лично), заказным письмом по почте или в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг. В 2024 году у родителей есть возможность на портале госуслуг заполнить черновик заявления, нажав кнопку «Подать заявление» в личном кабинете портала. Черновик можно редактировать, он будет сохранен до отправки. Кнопка подачи электронного заявления будет активна с 1 апреля, начиная с 8:00.

Как пройдет приемная кампания

Приемная кампания пройдет в два этапа. С 1 апреля по 30 июня заявление на обучение в первый класс могут подать родители детей, проживающих на закрепленной к школе территории. С 6 июля по 5 сентября заявления будут принимать на свободные места в образовательной организации. Заявления, поданные ранее указанного срока, не рассматриваются.