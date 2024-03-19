Семья тюменки, не получившей квартиру в викторине, будет бороться за приз

19 марта 2024 в 17:48 Размер текста - 17 +

Девочка правильно ответила на вопросы викторины «Люби свой край», но не получила квартиру из-за возраста Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени семья девочки, которая не получила в викторине квартиру из-за возраста, обратилась к адвокату с целью добиться получения приза. Об этом рассказали родители подростка. Ранее девочка правильно ответила на вопросы викторины «Люби свой край», но не получила квартиру из-за возраста. «В правилах было указано, что обязательное условие — прописка в Тюменской области. Возрастное ограничение в прямом эфире нам не объявили. С адвокатом мы уже обсуждали данную ситуацию. Он считает, что правда на нашей стороне», — сообщает издание «Наш город» со ссылкой на маму девочки. В Благотворительном фонде развития Тюмени отметили, что возраст участников викторины прописан в положении к конкурсу. Победителем викторины может стать совершеннолетний человек, прописанный в Тюмени или в районе. Вместо квартиры девочка получила другой поощрительный подарок. Ранее URA.RU писало, что с 15 по 17 марта в Тюменской области прошла викторина «Люби свой край». Во время прямого эфира разыграли машины, квартиры, ноутбуки и другую технику. После инцидента с несовершеннолетней участницей тюменцы потребовали изменить правила викторины, так как в других регионах призы получали дети. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени семья девочки, которая не получила в викторине квартиру из-за возраста, обратилась к адвокату с целью добиться получения приза. Об этом рассказали родители подростка. Ранее девочка правильно ответила на вопросы викторины «Люби свой край», но не получила квартиру из-за возраста. «В правилах было указано, что обязательное условие — прописка в Тюменской области. Возрастное ограничение в прямом эфире нам не объявили. С адвокатом мы уже обсуждали данную ситуацию. Он считает, что правда на нашей стороне», — сообщает издание «Наш город» со ссылкой на маму девочки. В Благотворительном фонде развития Тюмени отметили, что возраст участников викторины прописан в положении к конкурсу. Победителем викторины может стать совершеннолетний человек, прописанный в Тюмени или в районе. Вместо квартиры девочка получила другой поощрительный подарок. Ранее URA.RU писало, что с 15 по 17 марта в Тюменской области прошла викторина «Люби свой край». Во время прямого эфира разыграли машины, квартиры, ноутбуки и другую технику. После инцидента с несовершеннолетней участницей тюменцы потребовали изменить правила викторины, так как в других регионах призы получали дети.