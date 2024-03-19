На борту траулера «Капитан Лобанов» в пожаре погибли три человека

19 марта 2024 в 23:51 Размер текста - 17 +

После пожара траулер буксируют в порт Светлого (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU После взрыва и пожара на борту траулера «Капитан Лобанов» под Калининградом погибли три человека. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Три человека погибли после взрыва и пожара на траулере „Капитан Лобанов“ под Калининградом», — сказано в сообщении. Павел Р. был капитаном и погиб от взрыва мгновенно. Илья Л. И Олег О. сгорели в каюте, отмечается в тексте. Еще четверо человек пострадали. Старший механик в больнице в тяжелом состоянии. Трое получили легкие ожоги. После пожара траулер буксируют в порт Светлого. Причины трагедии позже установят эксперты. Инцидент произошел 19 марта. Судно «Капитан Лобанов» затонуло недалеко от Калининградской области. Позже там вспыхнул пожар. Губернатор региона Антон Алиханов держит ситуацию на личном контроле. Отмечается, что судно уже тонуло три года назад. Однако в тот раз жертв не было. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После взрыва и пожара на борту траулера «Капитан Лобанов» под Калининградом погибли три человека. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Три человека погибли после взрыва и пожара на траулере „Капитан Лобанов“ под Калининградом», — сказано в сообщении. Павел Р. был капитаном и погиб от взрыва мгновенно. Илья Л. И Олег О. сгорели в каюте, отмечается в тексте. Еще четверо человек пострадали. Старший механик в больнице в тяжелом состоянии. Трое получили легкие ожоги. После пожара траулер буксируют в порт Светлого. Причины трагедии позже установят эксперты. Инцидент произошел 19 марта. Судно «Капитан Лобанов» затонуло недалеко от Калининградской области. Позже там вспыхнул пожар. Губернатор региона Антон Алиханов держит ситуацию на личном контроле. Отмечается, что судно уже тонуло три года назад. Однако в тот раз жертв не было.