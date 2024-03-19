Путин усилит защиту страны от террористов и диверсантов

Для этого он перестроит работу ФСБ

19 марта 2024 в 21:34 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии ФСБ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин усилит работу Федеральной службы безопасности (ФСБ) после возросших в последнее время вызовов извне: террористических атак, диверсий, вылазок диверсионно-разведывательных группировок (ДРГ). Так эксперты комментируют URA.RU прошедшее заседание коллегии ФСБ при участии главы государства. По их словам, работа ведомства и других спецслужб после мероприятия может быть перестроена. Открывая заседание коллегии ФСБ, Путин оценил работу ведомства в 2023 году, отметив четкие действия сотрудников при выполнении задач, связанных со специальной военной операцией. По его словам, сотрудники ФСБ «надежно стояли на страже конституционного строя, пресекали попытки вмешательства во внутренние дела России, обеспечивали безопасность, прикрывали госграницы, добивались результатов по линии антитеррора». Путин подчеркнул, что россияне ждут от ФСБ и других спецслужб предельной концентрации, высокой самоотдачи, результативных и наступательный действий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Вызовы, с которыми мы сталкиваемся, попытки подорвать наше развитие, требуют от нас системной, последовательной работы по всем направлениям, — продолжил Путин. — В экономике, технологиях, культуре, в социальной сфере, в укреплении наших государственных и общественных институтов, и, безусловно, важнейшая гарантия успешного решения обозначенных задач — это защита суверенитета страны, безопасности наших граждан, как я уже говорил неоднократно, и от внешних, и от внутренних угроз». Путин подчеркнул, что россияне ждут от Федеральной службы безопасности и от всех спецслужб предельной концентрации, высокой самоотдачи, результативных и наступательный действий. В то же время президент России призвал усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что страна «имеет дело с сильным, опасным противником», в арсенале которого — широкие информационные, технические, финансовые, разведывательные и террористические методы. В качестве примера Путин привел инцидент с подрывами «Северных потоков», отметив: «На все идут». Перед ФСБ и другими российскими спецслужбами стоят ответственные задачи, подчеркнул президент Фото: Георгий Бергал © URA.RU По словам Путина, перед ФСБ и другими российскими спецслужбами стоят ответственные задачи. «Попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости должны жестко и немедленно пресекаться», — подчеркнул он. Путин также подчеркнул, что в стране за последнее время сделано многое для укрепления госграницы, в частности участков, которые находятся в районах боевых действий. Для этого пограничные органы укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой. «Результаты мы видим. Все попытки прорыва на нашу территорию диверсионно-террористических банд, состоящих из регулярных частей противника, зарубежных наемников да и всякого рода отребья, которое по разным каналам оказалось на территории киевского режима, — все эти попытки провалились», — подчеркнул президент. Российский лидер указал на то, что вражеские группировки планировали устроить на границе «настоящий террористический рейд» по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей. При этом, по словам президента, они были встречены огнем «и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию». «Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. Прежде всего, разумеется, это касается сегодня Черного моря», — резюмировал он. Новость по теме URA.RU узнало, как ГУР Украины пыталось отравить российских бойцов через гумпомощь. Видео В последнее время было много новостей, связанных с деятельностью службы. Так, URA.RU сообщало, что украинские диверсанты должны были смешать ядовитые вещества с продуктами питания и медпрепаратами, которые планировалось предоставить российским военнослужащим и жителям территорий под прикрытием гуманитарной помощи. ФСБ пресекла эту акцию. В Санкт-Петербурге раскрыли и ликвидировали скрытую ячейку «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, запрещенная на территории России). В ведомстве отмечали, что участники этой группировки получили от СБУ задание отправить отравленную гуманитарную помощь российским военным. ФСБ после встречи с Владимиром Путиным будет перестраивать свою работу в том ракурсе, который обозначил президент России, утверждает глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, президент на заседании коллегии определил задачи, которые актуальны для спецслужб на данный момент. «Президент обозначил, что теперь у ФСБ и других спецслужб России возникают новые, более серьезные моменты в их работе. Это борьба с терроризмом, под который подпадают не только украинские нацисты, но и весь натовский враждебный мир. Он напрямую сказал, что ФСБ сейчас ждут новые задачи по решению этой проблемы. Насколько мне, военному человеку, понятно, решение этой проблемы — не только купировать на нашей территории, но и, как он объяснил, вести наступательную политику и на территории нашего противника», — пояснил Гончаров, предположив, что предатели, которые действуют против России, «будут уничтожаться по всей территории земного шара». Журавлев подчеркнул, что граждане должны иметь возможность жить спокойно в любой ситуации Фото: Анна Майорова © URA.RU С этим мнением согласен и директор Института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев. По его словам, президент не только рассказал, что ценит ФСБ и доверяет ей: «Он дал понять, что нужно активизироваться, потому что терактов в стране быть не должно. Это правда, потому что мы шли смещать террористический режим на Украине, а в результате получили теракты на своей территории — это неправильно. Почему этого не было сделано вчера? Потому что вчера не было таких масштабных террористических угроз, а сейчас они появились, они требуют ответа. Граждане должны иметь возможность жить спокойно в любой ситуации». Гончаров напомнил заявления главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, который рассказал, что «при определенных неудачах на линии фронта вся диверсионно-террористическая деятельность Украины будет перенесена в центральную Россию». «К сожалению, на сегодняшний момент мы можем констатировать, что практически каждый день у нас что-то взрывается, горит. В этом случае сегодняшняя коллегия будет определяющим моментом, ФСБ и наши спецслужбы будут перестраивать свою работу. В том числе потому, что ситуации, которые происходят на нашей территории, — это те факты, что будоражат наше население. Вспомним Черноморский флот, вылазки ДРГ», — пояснил он. «Наши руководители должны понимать, что на коллегии Путин четко дал понять, что им важно вести активную работу: не пассивную, не просто купировать [вылазки ДРГ] — а активную наступательную работу. У нас для этого есть возможности. У нас есть те наши люди, которые находятся на территории Украины, в Одессе, Николаеве, других регионах, поддерживают нас. Они взрывают железнодорожные вокзалы, что-то поджигают. Работа ведется, и в этом, конечно, большое участие принимает наша агентура, разведка — это надо признать. Но, по крайней мере, мы должны понимать, что этого мало. Надо, как у нас в России говорят, „один раз дать по рогам“ так, чтобы это им запомнилось на всю жизнь», — резюмировал Гончаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин усилит работу Федеральной службы безопасности (ФСБ) после возросших в последнее время вызовов извне: террористических атак, диверсий, вылазок диверсионно-разведывательных группировок (ДРГ). Так эксперты комментируют URA.RU прошедшее заседание коллегии ФСБ при участии главы государства. По их словам, работа ведомства и других спецслужб после мероприятия может быть перестроена. Открывая заседание коллегии ФСБ, Путин оценил работу ведомства в 2023 году, отметив четкие действия сотрудников при выполнении задач, связанных со специальной военной операцией. По его словам, сотрудники ФСБ «надежно стояли на страже конституционного строя, пресекали попытки вмешательства во внутренние дела России, обеспечивали безопасность, прикрывали госграницы, добивались результатов по линии антитеррора». Путин подчеркнул, что россияне ждут от Федеральной службы безопасности и от всех спецслужб предельной концентрации, высокой самоотдачи, результативных и наступательный действий. В то же время президент России призвал усилить антитеррористическую работу по всем направлениям, понимая, что страна «имеет дело с сильным, опасным противником», в арсенале которого — широкие информационные, технические, финансовые, разведывательные и террористические методы. В качестве примера Путин привел инцидент с подрывами «Северных потоков», отметив: «На все идут». По словам Путина, перед ФСБ и другими российскими спецслужбами стоят ответственные задачи. «Попытки спровоцировать смуту, межнациональные конфликты, нарушить права, свободы граждан, использовать русофобию и любую другую идеологию нетерпимости должны жестко и немедленно пресекаться», — подчеркнул он. Путин также подчеркнул, что в стране за последнее время сделано многое для укрепления госграницы, в частности участков, которые находятся в районах боевых действий. Для этого пограничные органы укомплектованы дополнительным личным составом, современным вооружением и техникой. Российский лидер указал на то, что вражеские группировки планировали устроить на границе «настоящий террористический рейд» по городам и населенным пунктам Белгородской и Курской областей. При этом, по словам президента, они были встречены огнем «и уже понесли большие потери, включая бронетехнику и артиллерию». «Надо и дальше наращивать боевые возможности пограничных органов, эффективность мобильных групп, причем не только на сухопутных участках, но и на морских направлениях. Прежде всего, разумеется, это касается сегодня Черного моря», — резюмировал он. В последнее время было много новостей, связанных с деятельностью службы. Так, URA.RU сообщало, что украинские диверсанты должны были смешать ядовитые вещества с продуктами питания и медпрепаратами, которые планировалось предоставить российским военнослужащим и жителям территорий под прикрытием гуманитарной помощи. ФСБ пресекла эту акцию. В Санкт-Петербурге раскрыли и ликвидировали скрытую ячейку «Русского добровольческого корпуса» (террористическая организация, запрещенная на территории России). В ведомстве отмечали, что участники этой группировки получили от СБУ задание отправить отравленную гуманитарную помощь российским военным. ФСБ после встречи с Владимиром Путиным будет перестраивать свою работу в том ракурсе, который обозначил президент России, утверждает глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, президент на заседании коллегии определил задачи, которые актуальны для спецслужб на данный момент. «Президент обозначил, что теперь у ФСБ и других спецслужб России возникают новые, более серьезные моменты в их работе. Это борьба с терроризмом, под который подпадают не только украинские нацисты, но и весь натовский враждебный мир. Он напрямую сказал, что ФСБ сейчас ждут новые задачи по решению этой проблемы. Насколько мне, военному человеку, понятно, решение этой проблемы — не только купировать на нашей территории, но и, как он объяснил, вести наступательную политику и на территории нашего противника», — пояснил Гончаров, предположив, что предатели, которые действуют против России, «будут уничтожаться по всей территории земного шара». С этим мнением согласен и директор Института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев. По его словам, президент не только рассказал, что ценит ФСБ и доверяет ей: «Он дал понять, что нужно активизироваться, потому что терактов в стране быть не должно. Это правда, потому что мы шли смещать террористический режим на Украине, а в результате получили теракты на своей территории — это неправильно. Почему этого не было сделано вчера? Потому что вчера не было таких масштабных террористических угроз, а сейчас они появились, они требуют ответа. Граждане должны иметь возможность жить спокойно в любой ситуации». Гончаров напомнил заявления главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, который рассказал, что «при определенных неудачах на линии фронта вся диверсионно-террористическая деятельность Украины будет перенесена в центральную Россию». «К сожалению, на сегодняшний момент мы можем констатировать, что практически каждый день у нас что-то взрывается, горит. В этом случае сегодняшняя коллегия будет определяющим моментом, ФСБ и наши спецслужбы будут перестраивать свою работу. В том числе потому, что ситуации, которые происходят на нашей территории, — это те факты, что будоражат наше население. Вспомним Черноморский флот, вылазки ДРГ», — пояснил он. «Наши руководители должны понимать, что на коллегии Путин четко дал понять, что им важно вести активную работу: не пассивную, не просто купировать [вылазки ДРГ] — а активную наступательную работу. У нас для этого есть возможности. У нас есть те наши люди, которые находятся на территории Украины, в Одессе, Николаеве, других регионах, поддерживают нас. Они взрывают железнодорожные вокзалы, что-то поджигают. Работа ведется, и в этом, конечно, большое участие принимает наша агентура, разведка — это надо признать. Но, по крайней мере, мы должны понимать, что этого мало. Надо, как у нас в России говорят, „один раз дать по рогам“ так, чтобы это им запомнилось на всю жизнь», — резюмировал Гончаров.