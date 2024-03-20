Суд избрал меру пресечения начальнику колонии из Перми

Суд отправил в СИЗО начальника пермской ИК-29 Дмитрия Ассанова

20 марта 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Дмитрия Ассанова обвиняют в получении взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник исправительной колонии № 29 Дмитрий Ассанов, обвиняемый в получении взятки, отправлен в пермское СИЗО. Решение судьи Ольги Шатовой передает корреспондент URA.RU из зала Мотовилихинского райсуда. «Избрать Ассанову Дмитрию Сергеевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — передает слова судьи Шатовой корреспондент URA.RU. В СИЗО начальник мужской колонии пробудет до 19 мая. Уточняется, что по версии следствия Ассанов мог сбежать или оказать давление на свидетелей, поэтому следователи ходатайствовали о его заключении под стражу. Ранее стало известно, что Ассанов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным СМИ, речь может идти о миллионе рублей. Накануне, 19 марта в СИЗО отправили еще одного начальника колонии — Илью Асламова, тот по версии следствия, пытался получить взятку от предпринимателя, торгующего лесоматериалами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Начальник исправительной колонии № 29 Дмитрий Ассанов, обвиняемый в получении взятки, отправлен в пермское СИЗО. Решение судьи Ольги Шатовой передает корреспондент URA.RU из зала Мотовилихинского райсуда. «Избрать Ассанову Дмитрию Сергеевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца», — передает слова судьи Шатовой корреспондент URA.RU. В СИЗО начальник мужской колонии пробудет до 19 мая. Уточняется, что по версии следствия Ассанов мог сбежать или оказать давление на свидетелей, поэтому следователи ходатайствовали о его заключении под стражу. Ранее стало известно, что Ассанов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным СМИ, речь может идти о миллионе рублей. Накануне, 19 марта в СИЗО отправили еще одного начальника колонии — Илью Асламова, тот по версии следствия, пытался получить взятку от предпринимателя, торгующего лесоматериалами.