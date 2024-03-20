Названа первая страна, куда Путин может отправиться после инаугурации

«Ведомости»: первым визитом Путина после инаугурации станет Китай
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Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Источник рассказал о подготовке визита Владимира Путина в Китай после инаугурации Фото:

Первой страной, куда отправится президент России Владимир Путин после своей инаугурации, может стать Китай. Информацию об этом подтвердили два источника, осведомленные о процессе организации визита.

«Именно поездка в КНР должна стать для Путина первой зарубежной после выборов президента», — сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к правительству России. Другой собеседник подтвердил, что визит готовится.

По словам источников газеты, в Китае поднимут вопросы региональной безопасности, двусторонних отношений, расширения научно-технического сотрудничества между странами, а также процесса расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Визит может состояться во второй половине мая текущего года, отметили в материале.

Владимир Путин набирал 87,28% по итогам обработки 100% протоколов на выборах президента России в марте 2024 года, передает Life. Ранее сообщалось, что церемония инаугурации президента России состоится 7 мая.

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Первой страной, куда отправится президент России Владимир Путин после своей инаугурации, может стать Китай. Информацию об этом подтвердили два источника, осведомленные о процессе организации визита. «Именно поездка в КНР должна стать для Путина первой зарубежной после выборов президента», — сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к правительству России. Другой собеседник подтвердил, что визит готовится. По словам источников газеты, в Китае поднимут вопросы региональной безопасности, двусторонних отношений, расширения научно-технического сотрудничества между странами, а также процесса расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Визит может состояться во второй половине мая текущего года, отметили в материале. Владимир Путин набирал 87,28% по итогам обработки 100% протоколов на выборах президента России в марте 2024 года, передает Life. Ранее сообщалось, что церемония инаугурации президента России состоится 7 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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