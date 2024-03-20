Названа первая страна, куда Путин может отправиться после инаугурации

Первой страной, куда отправится президент России Владимир Путин после своей инаугурации, может стать Китай. Информацию об этом подтвердили два источника, осведомленные о процессе организации визита.
«Именно поездка в КНР должна стать для Путина первой зарубежной после выборов президента», — сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на источник, близкий к правительству России. Другой собеседник подтвердил, что визит готовится.
По словам источников газеты, в Китае поднимут вопросы региональной безопасности, двусторонних отношений, расширения научно-технического сотрудничества между странами, а также процесса расширения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Визит может состояться во второй половине мая текущего года, отметили в материале.
Владимир Путин набирал 87,28% по итогам обработки 100% протоколов на выборах президента России в марте 2024 года, передает
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