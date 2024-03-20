Медведев высоко оценил идею Франции отправить войска на Украину

20 марта 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Уничтожение французских войск на Украине станет приоритетом для России, заявил Дмитрий Медведев Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев положительно оценил планы Франции об отправке военных на Украину. По его словам, уничтожение французских войск станет приоритетной задачей для российской армии. «Вообще-то для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что скрыть такое количество военных будет проблематично и поэтому вопрос их уничтожения станет важной задачей. Медведев отметил, что невозможно будет оставить незамеченной массовую гибель профессиональных военнослужащих, когда во Францию будет доставлено «множество гробов из далекой страны». Французские власти не смогут оправдать это тем, что наемники сами выбирают свою судьбу и распоряжаются своей жизнью. В случае отправки на Украину французские военные становятся частью интервенционного контингента и их уничтожение станет приоритетной задачей для ВС РФ, заключил Медведев. Франция готовится отправить две тысячи военных на Украину, об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Подробности в материале URA.RU. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтверждал, что в определенный момент возможно отправление наземных войск Франции на Украину для противостояния российским военным, передает Life . Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что Макрон, говоря об отправке французских военных на Украину, имел в виду подготовку солдат ВСУ непосредственно на территории Украины, а не за ее пределами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев положительно оценил планы Франции об отправке военных на Украину. По его словам, уничтожение французских войск станет приоритетной задачей для российской армии. «Вообще-то для пользы дела было бы неплохо, чтобы неугомонные французы отправили пару полков в Бандерляндию», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что скрыть такое количество военных будет проблематично и поэтому вопрос их уничтожения станет важной задачей. Медведев отметил, что невозможно будет оставить незамеченной массовую гибель профессиональных военнослужащих, когда во Францию будет доставлено «множество гробов из далекой страны». Французские власти не смогут оправдать это тем, что наемники сами выбирают свою судьбу и распоряжаются своей жизнью. В случае отправки на Украину французские военные становятся частью интервенционного контингента и их уничтожение станет приоритетной задачей для ВС РФ, заключил Медведев. Франция готовится отправить две тысячи военных на Украину, об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Подробности в материале URA.RU. Президент Франции Эмманюэль Макрон подтверждал, что в определенный момент возможно отправление наземных войск Франции на Украину для противостояния российским военным, передает Life. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснял, что Макрон, говоря об отправке французских военных на Украину, имел в виду подготовку солдат ВСУ непосредственно на территории Украины, а не за ее пределами.