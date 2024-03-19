В пермский краевой суд поступила апелляция по делу бывшей чиновницы Лопаевой

В суд поступила апелляционная жалоба по делу бывшего вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой, которую приговорили к четырем годам лишения свободы из-за скандального фонда. Документ зарегистрировали 20 марта.
«Апелляционная жалоба на приговор бывшему вице-премьеру Пермского края Елене Лопаевой поступила в краевой суд. Документ зарегистрирован 20 марта, дата рассмотрения пока не определена», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на картотеку суда.
Ранее суд приговорил Елену Лопаеву к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной в хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие XXI век». Экс-чиновница не признала свою вину. После оглашения приговора ее адвокаты заявили, что обжалуют решение суда.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.