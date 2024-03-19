19 марта 2024

В пермский краевой суд поступила апелляция по делу бывшей чиновницы Лопаевой

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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , лопаева елена
Экс-чиновницу обвиняют в хищении 67,7 млн рублей Фото:

В суд поступила апелляционная жалоба по делу бывшего вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой, которую приговорили к четырем годам лишения свободы из-за скандального фонда. Документ зарегистрировали 20 марта.

«Апелляционная жалоба на приговор бывшему вице-премьеру Пермского края Елене Лопаевой поступила в краевой суд. Документ зарегистрирован 20 марта, дата рассмотрения пока не определена», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на картотеку суда.

Ранее суд приговорил Елену Лопаеву к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной в хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие XXI век». Экс-чиновница не признала свою вину. После оглашения приговора ее адвокаты заявили, что обжалуют решение суда.

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В суд поступила апелляционная жалоба по делу бывшего вице-премьера Пермского края Елены Лопаевой, которую приговорили к четырем годам лишения свободы из-за скандального фонда. Документ зарегистрировали 20 марта. «Апелляционная жалоба на приговор бывшему вице-премьеру Пермского края Елене Лопаевой поступила в краевой суд. Документ зарегистрирован 20 марта, дата рассмотрения пока не определена», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на картотеку суда. Ранее суд приговорил Елену Лопаеву к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной в хищении 67,7 млн рублей из фонда «Содействие XXI век». Экс-чиновница не признала свою вину. После оглашения приговора ее адвокаты заявили, что обжалуют решение суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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