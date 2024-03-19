19 марта 2024

Петр Ян вышел на связь после операции из-за боя в UFC. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пётр Ян в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, ян петр
Петр Ян собирается вернуться в форму Фото:

Экс-чемпион UFС Петр Ян из команды «Архангел Михаил», базирующейся в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, успешно перенес операцию колена после победы над Сонгом Ядонгом в UFC 299. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«Операция прошла успешно. Впереди тяжелая работа, реабилитация», — пишет Ян.

Боец лег на операцию в московской больнице из-за травмы колена, которую он получил во время боя в США в рамках главного ММА-промоушена. Поединок закончился со счетом 29:28. Теперь на его счету 17 побед при пяти поражениях. В 2024 году Ян планирует провести еще два боя.

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Экс-чемпион UFС Петр Ян из команды «Архангел Михаил», базирующейся в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, успешно перенес операцию колена после победы над Сонгом Ядонгом в UFC 299. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «Операция прошла успешно. Впереди тяжелая работа, реабилитация», — пишет Ян. Боец лег на операцию в московской больнице из-за травмы колена, которую он получил во время боя в США в рамках главного ММА-промоушена. Поединок закончился со счетом 29:28. Теперь на его счету 17 побед при пяти поражениях. В 2024 году Ян планирует провести еще два боя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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