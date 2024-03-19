Петр Ян вышел на связь после операции из-за боя в UFC. Фото

20 марта 2024 в 13:16 Размер текста - 17 +

Петр Ян собирается вернуться в форму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-чемпион UFС Петр Ян из команды «Архангел Михаил», базирующейся в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, успешно перенес операцию колена после победы над Сонгом Ядонгом в UFC 299. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «Операция прошла успешно. Впереди тяжелая работа, реабилитация», — пишет Ян. Боец лег на операцию в московской больнице из-за травмы колена, которую он получил во время боя в США в рамках главного ММА-промоушена. Поединок закончился со счетом 29:28. Теперь на его счету 17 побед при пяти поражениях. В 2024 году Ян планирует провести еще два боя. Фото: страница petr_yan в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-чемпион UFС Петр Ян из команды «Архангел Михаил», базирующейся в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге, успешно перенес операцию колена после победы над Сонгом Ядонгом в UFC 299. Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram (запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «Операция прошла успешно. Впереди тяжелая работа, реабилитация», — пишет Ян. Боец лег на операцию в московской больнице из-за травмы колена, которую он получил во время боя в США в рамках главного ММА-промоушена. Поединок закончился со счетом 29:28. Теперь на его счету 17 побед при пяти поражениях. В 2024 году Ян планирует провести еще два боя.