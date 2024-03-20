В роддоме Магнитогорска умер ребенок

20 марта 2024 в 16:25 Размер текста - 17 +

Это уже вторая смерть младенца в роддоме за два месяца Фото: Илья Московец © URA.RU В роддоме Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, ребенок скончался в утробе матери. Это уже второй случай смерти малыша за два месяца. «В родильном доме № 1 Магнитогорска второй раз за последние два месяца в утробе матери умер ребенок. Трагедия произошла 12 марта: роды состоялись, ребенок появился на свет мертвым», — пишет сайт «Магнитогорск.ру» со ссылкой свои источники. По данным сайта, пока женщина не обращалась в правоохранительные органы из-за ухудшения состояния. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального СКР, в данный момент устанавливаются обстоятельства поизошедшего. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе минздрава региона. К моменту публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, что 21-летняя жительница Магнитогорска обвинила врачей роддома №1 в гибели своего ребенка, который задохнулся в ее утробе. Женщина родила уже мертвого малыша. В областном минздраве сообщили, что по данному факту было начато служебное расследование. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В роддоме Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, ребенок скончался в утробе матери. Это уже второй случай смерти малыша за два месяца. «В родильном доме № 1 Магнитогорска второй раз за последние два месяца в утробе матери умер ребенок. Трагедия произошла 12 марта: роды состоялись, ребенок появился на свет мертвым», — пишет сайт «Магнитогорск.ру» со ссылкой свои источники. По данным сайта, пока женщина не обращалась в правоохранительные органы из-за ухудшения состояния. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального СКР, в данный момент устанавливаются обстоятельства поизошедшего. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе минздрава региона. К моменту публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU сообщало о том, что 21-летняя жительница Магнитогорска обвинила врачей роддома №1 в гибели своего ребенка, который задохнулся в ее утробе. Женщина родила уже мертвого малыша. В областном минздраве сообщили, что по данному факту было начато служебное расследование. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем оказании медицинской помощи.