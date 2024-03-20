В Кургане обсуждают новых кандидатов на должность главы депздрава

20 марта 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

В Кургане проходит конкурс на место главы депздрава Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане обсуждают возможных кандидатов на должность директора департамента здравоохранения Курганской области. В числе тех, кто подал документы на конкурс называют главного врача Курганской поликлиники №2 Юрия Александрова, рассказал URA.RU источник из медицинской сферы. «Участником конкурса на должность в медицинском сообществе называют главврача Курганской поликлиники №2 Юрия Александрова. У него большой опыт управления медицинским учреждением, в том числе в периоды проведения капремонтов и реорганизаций. При этом он имеет опыт политической (был координатором реготделения ЛДПР, депутатом Курганской областной думы) и общественной работы. Его выдвигали от партии на должность губернатора области в 2014 году», — говорит источник. На звонок корреспондента URA.RU Юрий Александров просил обратиться за комментарием в департамент здравоохранения Курганской области. Агентство направило запрос в депздрав с просьбой утонить имена участников конкурса. Источник также считает, что главврач Курганской областной больницы Николай Плотников мог направить документы на участие в конкурсе. Однако другой источник отмечает, что Плотников не прошел согласования в Москве. В числе вероятных участников конкурса называют и.о.директора департамента здравоохранения Елену Островских, нового замдиректора депздрава Сергея Гречкосея. Ранее URA.RU писало, что шесть человек претендуют на должность директора департамента здравоохранения Курганской области и будут участвовать в отборочных этапах конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В числе подавших документы на конкурс главврач межрайонной больницы №7 (Шумиха, Альменево) Александр Савин, а также начальник Курганского госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане обсуждают возможных кандидатов на должность директора департамента здравоохранения Курганской области. В числе тех, кто подал документы на конкурс называют главного врача Курганской поликлиники №2 Юрия Александрова, рассказал URA.RU источник из медицинской сферы. «Участником конкурса на должность в медицинском сообществе называют главврача Курганской поликлиники №2 Юрия Александрова. У него большой опыт управления медицинским учреждением, в том числе в периоды проведения капремонтов и реорганизаций. При этом он имеет опыт политической (был координатором реготделения ЛДПР, депутатом Курганской областной думы) и общественной работы. Его выдвигали от партии на должность губернатора области в 2014 году», — говорит источник. На звонок корреспондента URA.RU Юрий Александров просил обратиться за комментарием в департамент здравоохранения Курганской области. Агентство направило запрос в депздрав с просьбой утонить имена участников конкурса. Источник также считает, что главврач Курганской областной больницы Николай Плотников мог направить документы на участие в конкурсе. Однако другой источник отмечает, что Плотников не прошел согласования в Москве. В числе вероятных участников конкурса называют и.о.директора департамента здравоохранения Елену Островских, нового замдиректора депздрава Сергея Гречкосея. Ранее URA.RU писало, что шесть человек претендуют на должность директора департамента здравоохранения Курганской области и будут участвовать в отборочных этапах конкурса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. В числе подавших документы на конкурс главврач межрайонной больницы №7 (Шумиха, Альменево) Александр Савин, а также начальник Курганского госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов.