В Тюменской области насильники стали чаще нападать на детей

20 марта 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

В Тюменской области дети стали чаще становиться жертвами преступлений, связанных с развратными действиями сексуального характера Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тюменской области на 20% увеличилось количество преступлений, связанных с развратными действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Такие данные указаны в отчете регионального управления МВД Александра Смирнова на имя председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова. «В 2023 году отмечен рост на 9,3% количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (с 1115 до 1219). Особо остро в прошедшем году стоял вопрос совершения насильственных преступлений в отношении детей, рост которых составил 10,4% (с 448 до 495), что явилось следствием активной деятельности полиции по выявлению таких фактов, а также доказыванию дополнительных, как правило, латентных, эпизодов преступных действий виновных лиц. Количество преступлений против половой неприкосновенности детей возросло на 2,2% (с 271 до 277): на 23,8% (с 21 до 26) — изнасилований, на 20,0% (с 60 до 72) — развратных действий сексуального характера», — сообщается в отчете начальника УМВД по Тюменской области. Там указано, что одной из самых действенных мер профилактики насилия в отношении несовершеннолетних является раннее выявление неблагополучных детей и семей. Которые находятся в трудной жизненной ситуации. Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюменской области произошел ряд громких преступлений, жертвами которых стали несовершеннолетние. Так, в середине февраля один из сотрудников торговой сети «Красное&Белое» приставал к 13-летней посетительнице магазина. А несколько недель спустя состоялся суд над мужчиной, который в пьяном виде изнасиловал несовершеннолетнюю сестру. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области на 20% увеличилось количество преступлений, связанных с развратными действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Такие данные указаны в отчете регионального управления МВД Александра Смирнова на имя председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова. «В 2023 году отмечен рост на 9,3% количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (с 1115 до 1219). Особо остро в прошедшем году стоял вопрос совершения насильственных преступлений в отношении детей, рост которых составил 10,4% (с 448 до 495), что явилось следствием активной деятельности полиции по выявлению таких фактов, а также доказыванию дополнительных, как правило, латентных, эпизодов преступных действий виновных лиц. Количество преступлений против половой неприкосновенности детей возросло на 2,2% (с 271 до 277): на 23,8% (с 21 до 26) — изнасилований, на 20,0% (с 60 до 72) — развратных действий сексуального характера», — сообщается в отчете начальника УМВД по Тюменской области. Там указано, что одной из самых действенных мер профилактики насилия в отношении несовершеннолетних является раннее выявление неблагополучных детей и семей. Которые находятся в трудной жизненной ситуации. Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюменской области произошел ряд громких преступлений, жертвами которых стали несовершеннолетние. Так, в середине февраля один из сотрудников торговой сети «Красное&Белое» приставал к 13-летней посетительнице магазина. А несколько недель спустя состоялся суд над мужчиной, который в пьяном виде изнасиловал несовершеннолетнюю сестру.