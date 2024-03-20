В Тюменской области насильники стали чаще нападать на детей

В Тюменской области на 20% увеличилось количество преступлений, связанных с развратными действиями сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Такие данные указаны в отчете регионального управления МВД Александра Смирнова на имя председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова.
«В 2023 году отмечен рост на 9,3% количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних (с 1115 до 1219). Особо остро в прошедшем году стоял вопрос совершения насильственных преступлений в отношении детей, рост которых составил 10,4% (с 448 до 495), что явилось следствием активной деятельности полиции по выявлению таких фактов, а также доказыванию дополнительных, как правило, латентных, эпизодов преступных действий виновных лиц. Количество преступлений против половой неприкосновенности детей возросло на 2,2% (с 271 до 277): на 23,8% (с 21 до 26) — изнасилований, на 20,0% (с 60 до 72) — развратных действий сексуального характера», — сообщается в отчете начальника УМВД по Тюменской области.
Там указано, что одной из самых действенных мер профилактики насилия в отношении несовершеннолетних является раннее выявление неблагополучных детей и семей. Которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюменской области произошел ряд громких преступлений, жертвами которых стали несовершеннолетние. Так, в середине февраля один из сотрудников торговой сети «Красное&Белое» приставал к 13-летней посетительнице магазина. А несколько недель спустя состоялся суд над мужчиной, который в пьяном виде изнасиловал несовершеннолетнюю сестру.
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