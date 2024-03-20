Кинопродюсер раскрыл, что ждет Кологривого после дебоша

Кинопродюсер Малков: Кологривого не вырежут из «Возвращения попугая Кеши»

20 марта 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Съемки фильма «Возвращение попугая Кеши» с Кологривым уже закончились, отметил Георгий Малков Фото: пресс-служба «Ростелеком» Скандал с задержанием за пьяный дебош актера театра и кино Никиты Кологривого, известного по роли Кащея в сериале «Слово пацана», никак не повлияет на работу по проекту «Возвращение попугая Кеши». Съемки картины уже закончились (в прокат фильм выйдет осенью 2024 года) и повода как-то реагировать пока нет, рассказал URA.RU режиссер и продюсер Георгий Малков. «Мы снимать [фильм] уже закончили. Пока я не знаю деталей всего произошедшего и ничего делать не собираюсь. Прекращать с ним [Никитой Кологривым] работу тоже. С человеком произошла какая-то ситуация, и я уверен, что он быстро разберется. Давайте дождемся вердикта. Мы еще пока что даже не знаем, что там доподлинно произошло в официальной версии», — рассказал Георгий Малков. По данным главного управления МВД Новосибирска, Кологривый нарушил общественный порядок в одном из баров города. Находясь в нетрезвом состоянии, он попытался устроить драку с персоналом. После инцидента актера задержали и доставили в отделение полиции. На Кологривого завели административное дело о мелком хулиганстве. Сейчас он находится в спецприемнике. После дебоша артист отказался участвовать в гала-концерте «Жванецкий», который пройдет 31 марта в московском концертном зале «Барвиха Luxury Village». Такое решение он принял, чтобы лишний раз не попадать на публику и избежать скандалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Скандал с задержанием за пьяный дебош актера театра и кино Никиты Кологривого, известного по роли Кащея в сериале «Слово пацана», никак не повлияет на работу по проекту «Возвращение попугая Кеши». Съемки картины уже закончились (в прокат фильм выйдет осенью 2024 года) и повода как-то реагировать пока нет, рассказал URA.RU режиссер и продюсер Георгий Малков. «Мы снимать [фильм] уже закончили. Пока я не знаю деталей всего произошедшего и ничего делать не собираюсь. Прекращать с ним [Никитой Кологривым] работу тоже. С человеком произошла какая-то ситуация, и я уверен, что он быстро разберется. Давайте дождемся вердикта. Мы еще пока что даже не знаем, что там доподлинно произошло в официальной версии», — рассказал Георгий Малков. По данным главного управления МВД Новосибирска, Кологривый нарушил общественный порядок в одном из баров города. Находясь в нетрезвом состоянии, он попытался устроить драку с персоналом. После инцидента актера задержали и доставили в отделение полиции. На Кологривого завели административное дело о мелком хулиганстве. Сейчас он находится в спецприемнике. После дебоша артист отказался участвовать в гала-концерте «Жванецкий», который пройдет 31 марта в московском концертном зале «Барвиха Luxury Village». Такое решение он принял, чтобы лишний раз не попадать на публику и избежать скандалов.