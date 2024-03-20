Shot: Кологривого отправили в спецприемник

20 марта 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Никите Кологривому грозит арест на 15 суток или штраф в 15 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU Актер Никита Кологривый, который прославился после сериала «Слово пацана», был отправлен в спецприемник. Об этом пишет telegram-канал Shot. До этого Кологривый устроил дебош в ресторане. «Никиту Кологривого отправили в спецприемник. Он будет ждать там суда, который состоится завтра», — говорится в посте канала. Актеру грозит штраф до 1 000 рублей или арест на 15 суток. Ранее Кологривый в Новосибирске устроил дебош в ресторане. Он приставал к официантке и оскорбился из-за ее отказа. Он укусил ее за ногу, а потом начал крушить предметы в ресторане и бросаться на сотрудников. URA.RU вспомнило еще несколько выходок актера, из-за которых он оказывался в центре скандалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Актер Никита Кологривый, который прославился после сериала «Слово пацана», был отправлен в спецприемник. Об этом пишет telegram-канал Shot. До этого Кологривый устроил дебош в ресторане. «Никиту Кологривого отправили в спецприемник. Он будет ждать там суда, который состоится завтра», — говорится в посте канала. Актеру грозит штраф до 1 000 рублей или арест на 15 суток. Ранее Кологривый в Новосибирске устроил дебош в ресторане. Он приставал к официантке и оскорбился из-за ее отказа. Он укусил ее за ногу, а потом начал крушить предметы в ресторане и бросаться на сотрудников. URA.RU вспомнило еще несколько выходок актера, из-за которых он оказывался в центре скандалов.