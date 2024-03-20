Shot: Кологривого отправили в спецприемник

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Специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту. Магнитогорск, арест, заключение, тюрьма, решетка, спецприемник
Никите Кологривому грозит арест на 15 суток или штраф в 15 тысяч рублей Фото:

Актер Никита Кологривый, который прославился после сериала «Слово пацана», был отправлен в спецприемник. Об этом пишет telegram-канал Shot. До этого Кологривый устроил дебош в ресторане.

«Никиту Кологривого отправили в спецприемник. Он будет ждать там суда, который состоится завтра», — говорится в посте канала. Актеру грозит штраф до 1 000 рублей или арест на 15 суток.

Ранее Кологривый в Новосибирске устроил дебош в ресторане. Он приставал к официантке и оскорбился из-за ее отказа. Он укусил ее за ногу, а потом начал крушить предметы в ресторане и бросаться на сотрудников. URA.RU вспомнило еще несколько выходок актера, из-за которых он оказывался в центре скандалов.

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Актер Никита Кологривый, который прославился после сериала «Слово пацана», был отправлен в спецприемник. Об этом пишет telegram-канал Shot. До этого Кологривый устроил дебош в ресторане. «Никиту Кологривого отправили в спецприемник. Он будет ждать там суда, который состоится завтра», — говорится в посте канала. Актеру грозит штраф до 1 000 рублей или арест на 15 суток. Ранее Кологривый в Новосибирске устроил дебош в ресторане. Он приставал к официантке и оскорбился из-за ее отказа. Он укусил ее за ногу, а потом начал крушить предметы в ресторане и бросаться на сотрудников. URA.RU вспомнило еще несколько выходок актера, из-за которых он оказывался в центре скандалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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