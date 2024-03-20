Российские разведчики уничтожили четвертый танк Abrams дроном. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, танк, абрамс, abrams,  stock
Четвертый уничтоженный Abrams не впечатлил разведчиков РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Разведчики группировки войск «Центр» ликвидировали четвертый по счету танк Abrams ВСУ, произведенный в США. Он был уничтожен с помощью FPV-дрона на авдеевском направлении в населенном пункте Бердычи. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В населенном пункте Бердычи разведчики обнаружили передвижение гусеничной техники противника и, выследив цель, нанесли удар, обездвижив боевую машину. Вторым ударом FPV-дрона бойцы уничтожили американский танк», — передает ведомство. Также российские разведчики смогли добраться до подбитой техники. Они осмотрели ее и извлекли необходимые образцы.

Разведчик с позывным «Изай» отметил, что ликвидированная американская техника не впечатлила их. Он добавил, что в этом танке нет ничего необычного. Он хуже, чем российский Т-90.

ВС РФ уже уничтожили несколько танков Abrams на Украине. Первая американская техника была ликвидирована военными 26 февраля 2024 года. Остальные боевые машины были поражены в течение нескольких дней.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Разведчики группировки войск «Центр» ликвидировали четвертый по счету танк Abrams ВСУ, произведенный в США. Он был уничтожен с помощью FPV-дрона на авдеевском направлении в населенном пункте Бердычи. Об этом сообщили в Минобороны России. «В населенном пункте Бердычи разведчики обнаружили передвижение гусеничной техники противника и, выследив цель, нанесли удар, обездвижив боевую машину. Вторым ударом FPV-дрона бойцы уничтожили американский танк», — передает ведомство. Также российские разведчики смогли добраться до подбитой техники. Они осмотрели ее и извлекли необходимые образцы. Разведчик с позывным «Изай» отметил, что ликвидированная американская техника не впечатлила их. Он добавил, что в этом танке нет ничего необычного. Он хуже, чем российский Т-90. ВС РФ уже уничтожили несколько танков Abrams на Украине. Первая американская техника была ликвидирована военными 26 февраля 2024 года. Остальные боевые машины были поражены в течение нескольких дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...