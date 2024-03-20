Российские разведчики уничтожили четвертый танк Abrams дроном. Видео

20 марта 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Четвертый уничтоженный Abrams не впечатлил разведчиков РФ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разведчики группировки войск «Центр» ликвидировали четвертый по счету танк Abrams ВСУ, произведенный в США. Он был уничтожен с помощью FPV-дрона на авдеевском направлении в населенном пункте Бердычи. Об этом сообщили в Минобороны России. «В населенном пункте Бердычи разведчики обнаружили передвижение гусеничной техники противника и, выследив цель, нанесли удар, обездвижив боевую машину. Вторым ударом FPV-дрона бойцы уничтожили американский танк», — передает ведомство . Также российские разведчики смогли добраться до подбитой техники. Они осмотрели ее и извлекли необходимые образцы. Разведчик с позывным «Изай» отметил, что ликвидированная американская техника не впечатлила их. Он добавил, что в этом танке нет ничего необычного. Он хуже, чем российский Т-90. ВС РФ уже уничтожили несколько танков Abrams на Украине. Первая американская техника была ликвидирована военными 26 февраля 2024 года. Остальные боевые машины были поражены в течение нескольких дней. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разведчики группировки войск «Центр» ликвидировали четвертый по счету танк Abrams ВСУ, произведенный в США. Он был уничтожен с помощью FPV-дрона на авдеевском направлении в населенном пункте Бердычи. Об этом сообщили в Минобороны России. «В населенном пункте Бердычи разведчики обнаружили передвижение гусеничной техники противника и, выследив цель, нанесли удар, обездвижив боевую машину. Вторым ударом FPV-дрона бойцы уничтожили американский танк», — передает ведомство. Также российские разведчики смогли добраться до подбитой техники. Они осмотрели ее и извлекли необходимые образцы. Разведчик с позывным «Изай» отметил, что ликвидированная американская техника не впечатлила их. Он добавил, что в этом танке нет ничего необычного. Он хуже, чем российский Т-90. ВС РФ уже уничтожили несколько танков Abrams на Украине. Первая американская техника была ликвидирована военными 26 февраля 2024 года. Остальные боевые машины были поражены в течение нескольких дней.