Юрист оценил шансы юной тюменки вернуть выигранную в викторине квартиру

Важным условием участия в розыгрыше было достижение 18-летия — ему девочка не соответствовала Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Тюменка, которой не выдали выигранную в викторине «Люби свой край» квартиру из-за возраста, не сможет «вернуть» приз. Важным условием участия в розыгрыше было достижение 18-летия — ему девочка не соответствовала. Об этом URA.RU рассказал партнер консалтинговой компании «КомЮнити» Александр Драгнев.

«Если одним из обязательных условий является достижение 18-летнего возраста, то участники, не соответствующие этому требованию, не могут принять участие в мероприятии. <…> Суды обычно придерживаются принципа исполнения заключенных соглашений и правил, установленных организаторами конкурсов или иных мероприятий. Если участник не соответствует заявленным требованиям, то его участие может быть признано недопустимым», — рассказал агентству Драгнев.

Ранее URA.RU писало, что во время викторины «Люби свой край» 16-летняя девочка правильно ответила на вопросы и выиграла квартиру. Но ее приз аннулировали, так как по правилам розыгрыша принять участие в нем могут только совершеннолетние жители с пропиской в Тюмени в районе. Семья девочки обратилась к адвокату с целью добиться получения жилья. Тюменцы потребовали изменить правила викторины и отдать выигранную квартиру подростку.