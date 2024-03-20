20 марта 2024

В Челябинске стартовал кастинг на места в гордуме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Региональное отделение партии Единая Россия вручило автомобили неотложной помощи челябинским больницам. Челябинск, единая россия, медведь единая россия
Единороссы начинают отбор желающих поучаствовать в выборах гордумы Челябинска Фото:

В Челябинске стартовали праймериз по выборам городской думы. С 21 марта единороссы начинают принимать документы претендентов.

«В сентябре в 40 регионах пройдут 67 избирательных кампаний. Они определят новый состав глав регионов, депутатов разных уровней, глав административных центров. Уже 15 лет „Единая Россия“ остается единственной политической силой в стране, которая открыто и публично отбирает своих кандидатов на основе мнения избирателей — через предварительное голосование. Предварительное голосование пройдет с 21 марта по 26 мая», — написал в своем telegram-канале секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В сентябре того же года гордума единогласно одобрила соответствующую законодательную инициативу и передала ее на областной уровень.

В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму из 37 человек вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Изменения придется вносить в Устав Челябинска и в более чем 40 областных законодательных актов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске стартовали праймериз по выборам городской думы. С 21 марта единороссы начинают принимать документы претендентов. «В сентябре в 40 регионах пройдут 67 избирательных кампаний. Они определят новый состав глав регионов, депутатов разных уровней, глав административных центров. Уже 15 лет „Единая Россия“ остается единственной политической силой в стране, которая открыто и публично отбирает своих кандидатов на основе мнения избирателей — через предварительное голосование. Предварительное голосование пройдет с 21 марта по 26 мая», — написал в своем telegram-канале секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В сентябре того же года гордума единогласно одобрила соответствующую законодательную инициативу и передала ее на областной уровень. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму из 37 человек вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Изменения придется вносить в Устав Челябинска и в более чем 40 областных законодательных актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...