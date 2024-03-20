В Челябинске стартовал кастинг на места в гордуме

21 марта 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Единороссы начинают отбор желающих поучаствовать в выборах гордумы Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске стартовали праймериз по выборам городской думы. С 21 марта единороссы начинают принимать документы претендентов. «В сентябре в 40 регионах пройдут 67 избирательных кампаний. Они определят новый состав глав регионов, депутатов разных уровней, глав административных центров. Уже 15 лет „Единая Россия“ остается единственной политической силой в стране, которая открыто и публично отбирает своих кандидатов на основе мнения избирателей — через предварительное голосование. Предварительное голосование пройдет с 21 марта по 26 мая», — написал в своем telegram-канале секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В сентябре того же года гордума единогласно одобрила соответствующую законодательную инициативу и передала ее на областной уровень. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму из 37 человек вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Изменения придется вносить в Устав Челябинска и в более чем 40 областных законодательных актов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске стартовали праймериз по выборам городской думы. С 21 марта единороссы начинают принимать документы претендентов. «В сентябре в 40 регионах пройдут 67 избирательных кампаний. Они определят новый состав глав регионов, депутатов разных уровней, глав административных центров. Уже 15 лет „Единая Россия“ остается единственной политической силой в стране, которая открыто и публично отбирает своих кандидатов на основе мнения избирателей — через предварительное голосование. Предварительное голосование пройдет с 21 марта по 26 мая», — написал в своем telegram-канале секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Отказ от двухуровневой системы власти, действовавшей в Челябинске с 2014 года, был согласован на публичных слушаниях 12 июля 2023 года. В сентябре того же года гордума единогласно одобрила соответствующую законодательную инициативу и передала ее на областной уровень. В результате в 2024 году семь районных советов на 170 депутатов ликвидируют, гордуму из 37 человек вновь начнут избирать прямым голосованием, а внутригородские районы утратят статус самостоятельных муниципалитетов. Изменения придется вносить в Устав Челябинска и в более чем 40 областных законодательных актов.