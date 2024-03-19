Вахтовиков газовой компании в ЯНАО переселят в новое общежитие

Подрядчики заканчивают строительство вахтового комплекса «Харасавэйского» для вахтовых рабочих компании «Газпром добыча Надым». В вахтовом поселке ведется отделка общежития на 150 мест и гостиницы, рассчитанной на 30 проживающих, сообщает корпоративное издание «Газовик.info».
«Вахтовый жилой комплекс „Харасавэйский“ постепенно приобретает законченный вид. Перед подрядчиками стоит серьезная задача — обеспечить газодобытчикам комфортные условия для проживания. <…> Текущая готовность общественного блока, общежития на 150 мест и гостиницы, рассчитанной на 30 проживающих, — около 80%. Коммуникации проложены, работы по устройству вентиляции, отопления, электроснабжения в самом разгаре», — сообщает электронное издание.
В общежитии на двух верхних этажах почти готовы кухни, прачечные, рабочая столовая, спортивные залы и сауны. Новостройку соединят с другими корпусами вахтового комплекса теплыми переходами. В общежитие завезут мебель и технику.
Ранее URA.RU сообщало, что семь новых скважин на Чаяндинском месторождении в Якутии запустили в работу специалисты ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Ввод новых зон установок предварительной подготовки газа (УППГ) позволит выйти месторождению на полную проектную мощность.
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