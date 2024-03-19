19 марта 2024

Вахтовиков газовой компании в ЯНАО переселят в новое общежитие

Подрядчики завершают строительство вахтового комплекса «Харасавэйский» в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, здание, газпром добыча надым
В вахтовом поселке заканчивают отделку общежития на 150 мест и гостиницы Фото:

Подрядчики заканчивают строительство вахтового комплекса «Харасавэйского» для вахтовых рабочих компании «Газпром добыча Надым». В вахтовом поселке ведется отделка общежития на 150 мест и гостиницы, рассчитанной на 30 проживающих, сообщает корпоративное издание «Газовик.info».

«Вахтовый жилой комплекс „Харасавэйский“ постепенно приобретает законченный вид. Перед подрядчиками стоит серьезная задача — обеспечить газодобытчикам комфортные условия для проживания. <…> Текущая готовность общественного блока, общежития на 150 мест и гостиницы, рассчитанной на 30 проживающих, — около 80%. Коммуникации проложены, работы по устройству вентиляции, отопления, электроснабжения в самом разгаре», — сообщает электронное издание.

В общежитии на двух верхних этажах почти готовы кухни, прачечные, рабочая столовая, спортивные залы и сауны. Новостройку соединят с другими корпусами вахтового комплекса теплыми переходами. В общежитие завезут мебель и технику.

Ранее URA.RU сообщало, что семь новых скважин на Чаяндинском месторождении в Якутии запустили в работу специалисты ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Ввод новых зон установок предварительной подготовки газа (УППГ) позволит выйти месторождению на полную проектную мощность.

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Подрядчики заканчивают строительство вахтового комплекса «Харасавэйского» для вахтовых рабочих компании «Газпром добыча Надым». В вахтовом поселке ведется отделка общежития на 150 мест и гостиницы, рассчитанной на 30 проживающих, сообщает корпоративное издание «Газовик.info». «Вахтовый жилой комплекс „Харасавэйский“ постепенно приобретает законченный вид. Перед подрядчиками стоит серьезная задача — обеспечить газодобытчикам комфортные условия для проживания. <…> Текущая готовность общественного блока, общежития на 150 мест и гостиницы, рассчитанной на 30 проживающих, — около 80%. Коммуникации проложены, работы по устройству вентиляции, отопления, электроснабжения в самом разгаре», — сообщает электронное издание. В общежитии на двух верхних этажах почти готовы кухни, прачечные, рабочая столовая, спортивные залы и сауны. Новостройку соединят с другими корпусами вахтового комплекса теплыми переходами. В общежитие завезут мебель и технику. Ранее URA.RU сообщало, что семь новых скважин на Чаяндинском месторождении в Якутии запустили в работу специалисты ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Ввод новых зон установок предварительной подготовки газа (УППГ) позволит выйти месторождению на полную проектную мощность.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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