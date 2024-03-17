Газовики ЯНАО запускают новые скважины в Якутии

На Чаяндинском месторождении газовики Ямала запустили в работу семь скважин

18 марта 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Добываемый газ поступит в газопровод «Сила Сибири» Фото: media.gazprom-neft.ru Семь новых скважин на Чаяндинском месторождении в Якутии запустили в работу специалисты ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Ввод новых зон установок предварительной подготовки газа (УППГ) позволит выйти месторождению на полную проектную мощность, сообщают в компании. Добываемый ямальцами газ поступит в газопровод «Сила Сибири». «На ЧНГКМ подключены к установке и запущены в работу семь новых газовых скважин зоны УППГ-4. Они работают стабильно, согласно установленным технологическим режимам. <…> Активное обустройство Чаяндинского месторождения в Якутии продолжается. Добываемый газ направляется в газопровод «Сила Сибири», — говорится в сообщении telegram-канала ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В компании сообщают, что поэтапный ввод новых мощностей позволит выйти Чаяндинскому нефтегазоконденсатному месторождению на полную проектную мощность до конца 2024 года. Якутский газ, добытый ямальцами, в первую очередь обеспечивает российских потребителей Севера и Дальнего Востока. Ранее URA.RU сообщало, что Газпром сменил гендиректора ямальской «дочки». Сергей Шалимов возглавил ООО «Газпром добыча Ямбург». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семь новых скважин на Чаяндинском месторождении в Якутии запустили в работу специалисты ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Ввод новых зон установок предварительной подготовки газа (УППГ) позволит выйти месторождению на полную проектную мощность, сообщают в компании. Добываемый ямальцами газ поступит в газопровод «Сила Сибири». «На ЧНГКМ подключены к установке и запущены в работу семь новых газовых скважин зоны УППГ-4. Они работают стабильно, согласно установленным технологическим режимам. <…> Активное обустройство Чаяндинского месторождения в Якутии продолжается. Добываемый газ направляется в газопровод «Сила Сибири», — говорится в сообщении telegram-канала ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В компании сообщают, что поэтапный ввод новых мощностей позволит выйти Чаяндинскому нефтегазоконденсатному месторождению на полную проектную мощность до конца 2024 года. Якутский газ, добытый ямальцами, в первую очередь обеспечивает российских потребителей Севера и Дальнего Востока. Ранее URA.RU сообщало, что Газпром сменил гендиректора ямальской «дочки». Сергей Шалимов возглавил ООО «Газпром добыча Ямбург».