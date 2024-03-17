17 марта 2024

Газовики ЯНАО запускают новые скважины в Якутии

На Чаяндинском месторождении газовики Ямала запустили в работу семь скважин
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, газ, краны, новый порт, добыча газа
Добываемый газ поступит в газопровод «Сила Сибири» Фото:

Семь новых скважин на Чаяндинском месторождении в Якутии запустили в работу специалисты ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Ввод новых зон установок предварительной подготовки газа (УППГ) позволит выйти месторождению на полную проектную мощность, сообщают в компании. Добываемый ямальцами газ поступит в газопровод «Сила Сибири».

«На ЧНГКМ подключены к установке и запущены в работу семь новых газовых скважин зоны УППГ-4. Они работают стабильно, согласно установленным технологическим режимам. <…> Активное обустройство Чаяндинского месторождения в Якутии продолжается. Добываемый газ направляется в газопровод «Сила Сибири», — говорится в сообщении telegram-канала ООО «Газпром добыча Ноябрьск».

В компании сообщают, что поэтапный ввод новых мощностей позволит выйти Чаяндинскому нефтегазоконденсатному месторождению на полную проектную мощность до конца 2024 года. Якутский газ, добытый ямальцами, в первую очередь обеспечивает российских потребителей Севера и Дальнего Востока.

Ранее URA.RU сообщало, что Газпром сменил гендиректора ямальской «дочки». Сергей Шалимов возглавил ООО «Газпром добыча Ямбург».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Семь новых скважин на Чаяндинском месторождении в Якутии запустили в работу специалисты ООО «Газпром добыча Ноябрьск». Ввод новых зон установок предварительной подготовки газа (УППГ) позволит выйти месторождению на полную проектную мощность, сообщают в компании. Добываемый ямальцами газ поступит в газопровод «Сила Сибири». «На ЧНГКМ подключены к установке и запущены в работу семь новых газовых скважин зоны УППГ-4. Они работают стабильно, согласно установленным технологическим режимам. <…> Активное обустройство Чаяндинского месторождения в Якутии продолжается. Добываемый газ направляется в газопровод «Сила Сибири», — говорится в сообщении telegram-канала ООО «Газпром добыча Ноябрьск». В компании сообщают, что поэтапный ввод новых мощностей позволит выйти Чаяндинскому нефтегазоконденсатному месторождению на полную проектную мощность до конца 2024 года. Якутский газ, добытый ямальцами, в первую очередь обеспечивает российских потребителей Севера и Дальнего Востока. Ранее URA.RU сообщало, что Газпром сменил гендиректора ямальской «дочки». Сергей Шалимов возглавил ООО «Газпром добыча Ямбург».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...