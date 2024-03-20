Аренда маленьких квартир в Кургане подорожала более чем на 60%

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Первый арендный дом от Дом.рф и СК Брусника. Екатеринбург, комната, арендный дом
В среднем снять маленькую квартиру в Кургане можно почти за 18 тысяч рублей Фото:

В Кургане выросли цены на аренду квартир площадью до 32 квадратных метров на 66 процентов с марта 2023 года. Об этом сообщил сайт «Мир Квартир».

«Аренда квартир площадью до 32 квадратных метров по городам РФ. Город Курган: арендная ставка — 17 736 рублей в месяц. Прирост за год — 66,1%», — указано на сайте.

По данным сайта Restate, в марте арендная ставка на студии составила 15 842 рубля. Также, на сайте указано, что в марте прошлого года ставка была 11 490 рублей. При этом, как указано на Restate, ставка на однокомнатные квартиры ниже, чем на студии: средняя цена сейчас 15 202 рубля, а год назад была — 10 821 рубль.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане растут цены на аренду жилья из-за высокого спроса. Риелторы признались, что не успевают выставлять объявления об аренде, как находятся желающие его снять. Также сообщалось, что с ростом цен на аренду квартир-студий, предложений аренды стало меньше.

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В Кургане выросли цены на аренду квартир площадью до 32 квадратных метров на 66 процентов с марта 2023 года. Об этом сообщил сайт «Мир Квартир». «Аренда квартир площадью до 32 квадратных метров по городам РФ. Город Курган: арендная ставка — 17 736 рублей в месяц. Прирост за год — 66,1%», — указано на сайте. По данным сайта Restate, в марте арендная ставка на студии составила 15 842 рубля. Также, на сайте указано, что в марте прошлого года ставка была 11 490 рублей. При этом, как указано на Restate, ставка на однокомнатные квартиры ниже, чем на студии: средняя цена сейчас 15 202 рубля, а год назад была — 10 821 рубль. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане растут цены на аренду жилья из-за высокого спроса. Риелторы признались, что не успевают выставлять объявления об аренде, как находятся желающие его снять. Также сообщалось, что с ростом цен на аренду квартир-студий, предложений аренды стало меньше.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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