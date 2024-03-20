Аренда маленьких квартир в Кургане подорожала более чем на 60%

20 марта 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

В среднем снять маленькую квартиру в Кургане можно почти за 18 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане выросли цены на аренду квартир площадью до 32 квадратных метров на 66 процентов с марта 2023 года. Об этом сообщил сайт «Мир Квартир». «Аренда квартир площадью до 32 квадратных метров по городам РФ. Город Курган: арендная ставка — 17 736 рублей в месяц. Прирост за год — 66,1%», — указано на сайте. По данным сайта Restate, в марте арендная ставка на студии составила 15 842 рубля. Также, на сайте указано, что в марте прошлого года ставка была 11 490 рублей. При этом, как указано на Restate, ставка на однокомнатные квартиры ниже, чем на студии: средняя цена сейчас 15 202 рубля, а год назад была — 10 821 рубль. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане растут цены на аренду жилья из-за высокого спроса. Риелторы признались, что не успевают выставлять объявления об аренде, как находятся желающие его снять. Также сообщалось, что с ростом цен на аренду квартир-студий, предложений аренды стало меньше. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане выросли цены на аренду квартир площадью до 32 квадратных метров на 66 процентов с марта 2023 года. Об этом сообщил сайт «Мир Квартир». «Аренда квартир площадью до 32 квадратных метров по городам РФ. Город Курган: арендная ставка — 17 736 рублей в месяц. Прирост за год — 66,1%», — указано на сайте. По данным сайта Restate, в марте арендная ставка на студии составила 15 842 рубля. Также, на сайте указано, что в марте прошлого года ставка была 11 490 рублей. При этом, как указано на Restate, ставка на однокомнатные квартиры ниже, чем на студии: средняя цена сейчас 15 202 рубля, а год назад была — 10 821 рубль. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане растут цены на аренду жилья из-за высокого спроса. Риелторы признались, что не успевают выставлять объявления об аренде, как находятся желающие его снять. Также сообщалось, что с ростом цен на аренду квартир-студий, предложений аренды стало меньше.