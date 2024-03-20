Российские войска зачистили от ВСУ село в Белгородской области

Минобороны: ВС РФ полностью зачистили Козинку от украинских боевиков
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ВС РФ ликвидировали в селе Козинка всех боевиков Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ полностью очистили село Козинка в Белгородской области от солдат ВСУ. Об этом сообщают в Минобороны России.

«На белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка», — передает ведомство в своем telegram-канале. Кроме того, в результате ударов российской армии противник потерял до 650 солдат. Также он лишился двух боевых машин РСЗО VAMPIRE и двух бронемашин.

Ранее в Минобороны сообщили о том, что армия России и пограничные войска ФСБ не дали украинским военным прорваться в Белгородскую область в районе села Козинка. Для проведения операции десант Киева использовал несколько вертолетов. ВС РФ нанесли удар по противнику с воздуха и артиллерией. Всего ВСУ потеряли свыше 50 человек, передает Pravda.Ru.

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ВС РФ полностью очистили село Козинка в Белгородской области от солдат ВСУ. Об этом сообщают в Минобороны России. «На белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка», — передает ведомство в своем telegram-канале. Кроме того, в результате ударов российской армии противник потерял до 650 солдат. Также он лишился двух боевых машин РСЗО VAMPIRE и двух бронемашин. Ранее в Минобороны сообщили о том, что армия России и пограничные войска ФСБ не дали украинским военным прорваться в Белгородскую область в районе села Козинка. Для проведения операции десант Киева использовал несколько вертолетов. ВС РФ нанесли удар по противнику с воздуха и артиллерией. Всего ВСУ потеряли свыше 50 человек, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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