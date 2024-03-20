Российские войска зачистили от ВСУ село в Белгородской области

ВС РФ полностью очистили село Козинка в Белгородской области от солдат ВСУ. Об этом сообщают в Минобороны России.
«На белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка», — передает ведомство в своем telegram-канале. Кроме того, в результате ударов российской армии противник потерял до 650 солдат. Также он лишился двух боевых машин РСЗО VAMPIRE и двух бронемашин.
Ранее в Минобороны сообщили о том, что армия России и пограничные войска ФСБ не дали украинским военным прорваться в Белгородскую область в районе села Козинка. Для проведения операции десант Киева использовал несколько вертолетов. ВС РФ нанесли удар по противнику с воздуха и артиллерией. Всего ВСУ потеряли свыше 50 человек, передает Pravda.Ru.
ВС РФ полностью очистили село Козинка в Белгородской области от солдат ВСУ. Об этом сообщают в Минобороны России. «На белгородском направлении российские подразделения полностью зачистили от остатков украинских боевиков населенный пункт Козинка», — передает ведомство в своем telegram-канале. Кроме того, в результате ударов российской армии противник потерял до 650 солдат. Также он лишился двух боевых машин РСЗО VAMPIRE и двух бронемашин. Ранее в Минобороны сообщили о том, что армия России и пограничные войска ФСБ не дали украинским военным прорваться в Белгородскую область в районе села Козинка. Для проведения операции десант Киева использовал несколько вертолетов. ВС РФ нанесли удар по противнику с воздуха и артиллерией. Всего ВСУ потеряли свыше 50 человек, передает Pravda.Ru.