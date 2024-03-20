Светлаков готовится к шквалу критики перед премьерой нового шоу

20 марта 2024 в 20:31 Размер текста - 17 +

Сергей Светлаков выпустит два проекта для ТНТ Фото: Роман Наумов © URA.RU В ближайшее время шоумен Сергей Светлаков (уроженец Свердловской области) презентует новое шоу со знакомыми персонажами. В «Светлаков+» появятся говорящий с телевизором Сергей Беляков из Таганрога, Славик и учительница Снежана Денисовна. В разговоре с URA.RU ведущий признался, что уже готов к шквалу критики от телезрителей. «Я точно знаю, что будет много хейта. У нас в „Светлаков+“ семь абсолютно разных персонажей: наши, иностранцы, какие-то провокационные вещи, но в меру — исходя из того, что сейчас можно транслировать на телевизионном экране. Я не скажу, что это будет мегадерзкий проект, но сатира и „кривое зеркало“ в нем присутствуют», — признался Светлаков. Шоумен подчеркивает, что не опасается сравнений с легендарной «Нашей Russia». «Мы от этого сравнения не бежали. Наоборот, ТНТ хотел, чтобы обязательно были старые персонажи, а я хотел только новых. Пускай нас сравнивают с „Нашей Russia“ — это высокая планка. Тем более человеческий мозг так устроен, что ты помнишь все самое лучшее», — объяснил Светлаков. Этой весной на телеканале ТНТ стартуют два проекта юмориста — сериал «Казачок» и шоу «Светлаков+». В преддверии премьер URA.RU пообщалось с юмористом о его бизнес-планах, участии в шоу и съемках «Горько 3». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшее время шоумен Сергей Светлаков (уроженец Свердловской области) презентует новое шоу со знакомыми персонажами. В «Светлаков+» появятся говорящий с телевизором Сергей Беляков из Таганрога, Славик и учительница Снежана Денисовна. В разговоре с URA.RU ведущий признался, что уже готов к шквалу критики от телезрителей. «Я точно знаю, что будет много хейта. У нас в „Светлаков+“ семь абсолютно разных персонажей: наши, иностранцы, какие-то провокационные вещи, но в меру — исходя из того, что сейчас можно транслировать на телевизионном экране. Я не скажу, что это будет мегадерзкий проект, но сатира и „кривое зеркало“ в нем присутствуют», — признался Светлаков. Шоумен подчеркивает, что не опасается сравнений с легендарной «Нашей Russia». «Мы от этого сравнения не бежали. Наоборот, ТНТ хотел, чтобы обязательно были старые персонажи, а я хотел только новых. Пускай нас сравнивают с „Нашей Russia“ — это высокая планка. Тем более человеческий мозг так устроен, что ты помнишь все самое лучшее», — объяснил Светлаков. Этой весной на телеканале ТНТ стартуют два проекта юмориста — сериал «Казачок» и шоу «Светлаков+». В преддверии премьер URA.RU пообщалось с юмористом о его бизнес-планах, участии в шоу и съемках «Горько 3».