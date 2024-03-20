В социальных сетях появилось видео с задержанием начальника пермской колонии

В социальных сетях опубликовали видео с задержанием начальника пермской исправительной колонии №29 Дмитрия Ассанова. Его обвиняют в получении взятки.
«Вот так задерживали начальника пермской колонии №29», — пишет telegram-канал «112» под видео с задержанием. На нем видно, что Ассанова арестовывают три сотрудника силовых ведомств при подчиненных.
Ранее стало известно, что Дмитрия Ассанова отправили на два месяца в СИЗО за получение взятки в особо крупном размере. Также задержали начальника ИК №27 Илью Асламова. Его обвиняют в получении взятки от предпринимателя, торгующего лесоматериалами.
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