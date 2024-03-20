В социальных сетях появилось видео с задержанием начальника пермской колонии

20 марта 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

Ассанова задерживали три сотрудника силовых ведомств Фото: Анна Майорова © URA.RU В социальных сетях опубликовали видео с задержанием начальника пермской исправительной колонии №29 Дмитрия Ассанова. Его обвиняют в получении взятки. «Вот так задерживали начальника пермской колонии №29», — пишет telegram-канал «112» под видео с задержанием. На нем видно, что Ассанова арестовывают три сотрудника силовых ведомств при подчиненных. Ранее стало известно, что Дмитрия Ассанова отправили на два месяца в СИЗО за получение взятки в особо крупном размере. Также задержали начальника ИК №27 Илью Асламова. Его обвиняют в получении взятки от предпринимателя, торгующего лесоматериалами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В социальных сетях опубликовали видео с задержанием начальника пермской исправительной колонии №29 Дмитрия Ассанова. Его обвиняют в получении взятки. «Вот так задерживали начальника пермской колонии №29», — пишет telegram-канал «112» под видео с задержанием. На нем видно, что Ассанова арестовывают три сотрудника силовых ведомств при подчиненных. Ранее стало известно, что Дмитрия Ассанова отправили на два месяца в СИЗО за получение взятки в особо крупном размере. Также задержали начальника ИК №27 Илью Асламова. Его обвиняют в получении взятки от предпринимателя, торгующего лесоматериалами.