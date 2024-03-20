В социальных сетях появилось видео с задержанием начальника пермской колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Наручники. Екатеринбург, заключенные, арест, тюрьма, преступник, подсудимый, срок, полиция, наручники, конвой, задержание, преступность, преступление, криминал
Ассанова задерживали три сотрудника силовых ведомств Фото:

В социальных сетях опубликовали видео с задержанием начальника пермской исправительной колонии №29 Дмитрия Ассанова. Его обвиняют в получении взятки.

«Вот так задерживали начальника пермской колонии №29», — пишет telegram-канал «112» под видео с задержанием. На нем видно, что Ассанова арестовывают три сотрудника силовых ведомств при подчиненных.

Ранее стало известно, что Дмитрия Ассанова отправили на два месяца в СИЗО за получение взятки в особо крупном размере. Также задержали начальника ИК №27 Илью Асламова. Его обвиняют в получении взятки от предпринимателя, торгующего лесоматериалами.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В социальных сетях опубликовали видео с задержанием начальника пермской исправительной колонии №29 Дмитрия Ассанова. Его обвиняют в получении взятки. «Вот так задерживали начальника пермской колонии №29», — пишет telegram-канал «112» под видео с задержанием. На нем видно, что Ассанова арестовывают три сотрудника силовых ведомств при подчиненных. Ранее стало известно, что Дмитрия Ассанова отправили на два месяца в СИЗО за получение взятки в особо крупном размере. Также задержали начальника ИК №27 Илью Асламова. Его обвиняют в получении взятки от предпринимателя, торгующего лесоматериалами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...