На свердловчанина, забившего до смерти девочку, завели еще одно дело

Мужчина, который обвиняется в убийстве двухлетней падчерицы в Первоуральске (Свердловская область), стал фигурантом второго уголовного дела. Теперь его еще подозревают в краже, сказал информированный источник URA.RU.
Дело об убийстве рассматривает Ленинский районный суд Екатеринбурга, другое — Чкаловский. Оно поступило в инстанцию в начале февраля текущего года. «Была бытовая кража. Но, как мне известно, подсудимый вернул украденный предмет. Но раз факт кражи был установлен, то началось судебное разбирательство», — пояснил собеседник агентства. Первый процесс по этому делу должен был состояться 13 марта, но тогда не смогли обеспечить явку обвиняемого.
Трагедия в Первоуральске произошла 5 декабря 2023 года. Следствие считает, что отчим убил малышку из-за личной неприязни. Первоуральский городской суд отправил его в СИЗО. Затем материалы дела передали в Ленинский райсуд. Мужчине продлили срок содержания под стражей до июня.
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