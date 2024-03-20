На свердловчанина, забившего до смерти девочку, завели еще одно дело

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, заключенные, колония, решетка, обвиняемый, скамья подсудимых, судебное заседание, суд, арестант, судебный процесс, клетка
Уголовные дела мужчины рассматривают в двух судах Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

Мужчина, который обвиняется в убийстве двухлетней падчерицы в Первоуральске (Свердловская область), стал фигурантом второго уголовного дела. Теперь его еще подозревают в краже, сказал информированный источник URA.RU.

Дело об убийстве рассматривает Ленинский районный суд Екатеринбурга, другое — Чкаловский. Оно поступило в инстанцию в начале февраля текущего года. «Была бытовая кража. Но, как мне известно, подсудимый вернул украденный предмет. Но раз факт кражи был установлен, то началось судебное разбирательство», — пояснил собеседник агентства. Первый процесс по этому делу должен был состояться 13 марта, но тогда не смогли обеспечить явку обвиняемого.

Трагедия в Первоуральске произошла 5 декабря 2023 года. Следствие считает, что отчим убил малышку из-за личной неприязни. Первоуральский городской суд отправил его в СИЗО. Затем материалы дела передали в Ленинский райсуд. Мужчине продлили срок содержания под стражей до июня.

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Мужчина, который обвиняется в убийстве двухлетней падчерицы в Первоуральске (Свердловская область), стал фигурантом второго уголовного дела. Теперь его еще подозревают в краже, сказал информированный источник URA.RU. Дело об убийстве рассматривает Ленинский районный суд Екатеринбурга, другое — Чкаловский. Оно поступило в инстанцию в начале февраля текущего года. «Была бытовая кража. Но, как мне известно, подсудимый вернул украденный предмет. Но раз факт кражи был установлен, то началось судебное разбирательство», — пояснил собеседник агентства. Первый процесс по этому делу должен был состояться 13 марта, но тогда не смогли обеспечить явку обвиняемого. Трагедия в Первоуральске произошла 5 декабря 2023 года. Следствие считает, что отчим убил малышку из-за личной неприязни. Первоуральский городской суд отправил его в СИЗО. Затем материалы дела передали в Ленинский райсуд. Мужчине продлили срок содержания под стражей до июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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